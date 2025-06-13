Общество

Россиянам предсказали рост зарплат в 2025 году

Средняя зарплата в России в 2025 году увеличится на 12% в номинальном выражении. Об этом сообщил глава аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков в интервью накануне Петербургского международного экономического форума.

По его словам, рост зарплат замедлится по сравнению с прошлым годом, когда, по данным Росстата, средний месячный доход россиян в декабре составил 128,7 тысячи рублей, показав рост почти на 22%. В целом за 2024 год средняя зарплата достигала 89 тысяч рублей — на 19% больше, чем годом ранее.

Гусаков объяснил, что замедление темпов роста связано с охлаждением экономики. Также он отметил, что рынок труда по-прежнему испытывает нехватку кадров, что сейчас является одним из главных факторов, сдерживающих экономическое развитие.

Старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков предположил, что в этом году число россиян, получающих серую зарплату, сократится примерно на 6–8% по сравнению с 2024 годом. Он добавил, что бизнесу становится выгоднее платить белую зарплату: действуют пониженные страховые взносы, налоговые льготы, а также программы поддержки для малого и среднего бизнеса и самозанятых, пишет РИА Новости.