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Общество

День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня

29.06.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России — День партизан и подпольщиков.

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.

В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Примечательно, что с инициативой о введении новой памятной даты в России выступили законодатели Брянской области — области, граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. Наверное, самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны.

Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. Нельзя забывать, что такими действиями партизаны сильно подрывали моральный дух и боеспособность противника.

К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Поскольку, впервые в истории войн, партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым командованием, а не только отдельные самостоятельные «вылазки».

За проявленные мужество и героизм, умелые и самоотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

В настоящее время многие документы, рассказывающие об истинном подвиге партизан и подпольщиков в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «Совершенно секретно». Возможно, введение этой «военной» памятной даты послужит поводом к исследованиям и открытию неизвестных страниц партизанской славы.

Несомненно то, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина.

В этот День по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Музеи организуют специальные выставки и тематические акции. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага, пишет calend.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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