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Общество

25-й выпуск проекта «Истфакт»: Псковские партизаны

15.08.2023 10:22|ПсковКомментариев: 0

В Великую Отечественную войну большая часть территории нынешней Псковской области была оккупирована немцами за первые несколько недель: 6 июля враги заняли Остров, 9-го захватили Псков, 16-го — Невель, а 20 июля — Великие Луки. Но многие псковичи не покорились врагу. С первых дней оккупации на псковской земле началась партизанская война, в которой с врагами боролись десятки тысяч человек. Эта борьба рождала примеры индивидуального и массового героизма, удивительной дерзости и небывалого мужества. Об этом - в новом выпуске программы «Истфакт».

В программе использованы материалы из открытых источников:

  • кинохроника Великой Отечественной Войны;
  • д/с «Подпольщики». «Охота на нацистских боссов» (телеканал «Звезда», 2021).

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

Благодарим за помощь в организации съёмок муниципальное бюджетное учреждение культуры «Порховский краеведческий музей».

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Теги: #Псковская область #партизаны #Истфакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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