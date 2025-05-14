Общество

Комитеты Псковской области преобразуют в министерства

Комитеты Псковской области преобразуют в министерства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«1 июня 2022 года администрация Псковской области стала правительством. Это преобразование было сделано для соответствия единым федеральным стандартам. Теперь мы делаем второй шаг в рамках реализации Федерального закона № 414-ФЗ: региональные комитеты будут преобразованы в министерства», - сказал Михаил Ведерников.

Соответствующий указ уже подписан. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Одновременно с этим губернатор утвердил несколько изменений в части оптимизации новой структуры исполнительных органов региона. В частности, комитет по ветеринарии вошёл в состав министерства по региональному контролю и надзору, а в состав министерства конкурентной политики влилось проектное управление правительства и комитет по закупкам.

«Напомню, что в прошлом году мы уже сократили численность исполнительных органов почти на 10%. Новая структура призвана оптимизировать внутренние процессы и упростить взаимодействие с федеральным центром по возрастающему объёму задач», - заключил губернатор.