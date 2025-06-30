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Вера Емельянова о реорганизации больниц: Нужно больше общаться и с персоналом, и с пациентами

Основной вывод, который сделали в правительстве Псковской области после первых этапов реорганизации больниц, в том, что нужно больше общаться с персоналом и пациентами. Такое мнение озвучила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Вывод только один — больше общаться, разъяснять и работать с персоналом организаций. Если возникают проблемы внутри, то они обязательно выйдут наружу. Работать нужно в районе и внутри медсообщества. Здесь несколько аудиторий, которые должны быть правильно сориентированы. В Себеже наложилось еще с ремонтом. Хочу констатировать, что нынешняя подрядная организация приняла меры, чтобы объект активно реконструировать. Больница будет достойным медучреждением на территории города», - сказала Вера Емельянова.

Она также разъяснила, что в Дедовичах, несмотря на негативный окрас ситуации среди населения, персонал медучреждения не наблюдает отрицательных последствий для филиала.

«Внутри коллектива в Дедовичах мы не почувствовали напряжения. Я там сама недавно была и общалась с персоналом. Негативных последствий они не наблюдают. Все в ожидании положительных перемен, которые связаны с развитием новых направлений работы в больнице, в частности, например, гинекологии. Есть планы на укрепление этого направления в Дедовичах. Стимулы есть, возможности для повышения заработной платы тоже есть. У людей, естественно, будут возникать вопросы, на которые мы будем отвечать. Надеемся на понимание и на взаимно заинтересованных подход, что заведение будет развиваться», - заключила Вера Емельянова.

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Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.