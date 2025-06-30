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Общество

Первый вице-губернатор озвучила причины реорганизации больниц в Псковской области

01.07.2025 15:24|ПсковКомментариев: 1

Предпосылки и причины, которые привели к реорганизации больниц в Псковской области, озвучила в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Мероприятия, связанные с любыми управленческими шагами, должны быть мотивированы и просчитаны, что и было сделано комитетом здравоохранения. Учитывался ряд предпосылок. Демографические — наша печально известная статистика, которая отмечает снижение количества населения. Медицинские предпосылки — это оценка качества оказания медицинских услуг. Мы сегодня вынуждены признать, что мы далеки от идеальных оценок за услуги, хотя стоит сказать, что за последние годы значительно изменилась оценка качества оказываемой помощи», - сообщила Вера Емельянова.

Отдельно она выделила кадровый дефицит и отметила улучшение положения в плане обеспечения учреждений здравоохранения специалистами.

«Оценивалась кадровая ситуация. Знаем, понимаем, видим дефицит врачей — это одна из серьезных проблем. В последние годы нам удается сдержать отток медицинских кадров и стабилизировать приток молодых специалистов. Нам сегодня необходимо выстроить все шаги таким образом, чтобы привлекать больше специалистов», - добавила Вера Емельянова.

Также для принятия решения оценивали и административно-хозяйственное обеспечение медучреждений.

«Административно-хозяйственные и финансовые предпосылки также были учтены. Мы должны были оценить базу, имущество медицинских организаций. Констатируем нерациональное и нецелевое использование средств Фонда обязательного медицинского страхования на оказание медпомощи. Нужно повысить эффективность от тех средств, которые мы получаем, а получаем все больше и больше. Деньги выделяются на пациента, на конкретного человека. Нам важно, чтобы они расходовались адресно и эффективно. Все эти показатели были взвешены, и другого управленческого решения, кроме как объединение ресурсов, причем масштабного, мы сегодня не видим. Мы обязаны обеспечить оказание той помощи, которая должна быть оказана в каждом районе и городе в соответствии с его населением», - заключила Вера Емельянова.

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Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах. 

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Пресс-портрет
Емельянова Вера Васильевна
Источник: Псковская Лента Новостей
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