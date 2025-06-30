Первый вице-губернатор озвучила причины реорганизации больниц в Псковской области

Предпосылки и причины, которые привели к реорганизации больниц в Псковской области, озвучила в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
Отдельно она выделила кадровый дефицит и отметила улучшение положения в плане обеспечения учреждений здравоохранения специалистами.
«Оценивалась кадровая ситуация. Знаем, понимаем, видим дефицит врачей — это одна из серьезных проблем. В последние годы нам удается сдержать отток медицинских кадров и стабилизировать приток молодых специалистов. Нам сегодня необходимо выстроить все шаги таким образом, чтобы привлекать больше специалистов», - добавила Вера Емельянова.
Также для принятия решения оценивали и административно-хозяйственное обеспечение медучреждений.
«Административно-хозяйственные и финансовые предпосылки также были учтены. Мы должны были оценить базу, имущество медицинских организаций. Констатируем нерациональное и нецелевое использование средств Фонда обязательного медицинского страхования на оказание медпомощи. Нужно повысить эффективность от тех средств, которые мы получаем, а получаем все больше и больше. Деньги выделяются на пациента, на конкретного человека. Нам важно, чтобы они расходовались адресно и эффективно. Все эти показатели были взвешены, и другого управленческого решения, кроме как объединение ресурсов, причем масштабного, мы сегодня не видим. Мы обязаны обеспечить оказание той помощи, которая должна быть оказана в каждом районе и городе в соответствии с его населением», - заключила Вера Емельянова.
Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.