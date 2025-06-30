Мошенники создали клон страницы Дмитрия Быстрова в WhatsApp*

Мошенники создали клон страницы главы Островского района Дмитрия Быстрова в WhatsApp*, сообщил глава района в своем Telegram-канале.
«Уважаемые друзья, подписчики, коллеги! Создан клон моего аккаунта в мессенджере WhatsApp*. Не откликайтесь на просьбы злоумышленников. Проверяйте звонком на мой мобильный телефон», — написал он.
Ранее сообщалось, что мошенники арендуют за деньги аккаунты граждан для обзвонов и рассылки дипфейков.
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