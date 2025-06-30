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Общество

Псковские дорожники скосили траву вдоль 2300 километров дорог в рамках борьбы с борщевиком

03.07.2025 07:19|ПсковКомментариев: 0

Псковскими дорожниками был выполнен механизированный окос обочин 2300 линейных километров в рамках плана борьбы с борщевиком Сосновского, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что в конце прошлого года был принят трехлетний план, согласно которому основные проблемы, вызванные этим сорняком, должны быть решены до конца 2027 года.

«С 2019 года мы последовательно увеличивали финансирование с одного и двух до более чем 25 миллионов рублей. Это позволило увеличить площадь обработки с 70 гектаров до 1600 гектаров в текущем году», — отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что планировалось обработать 2300 гектаров, но непогода помешала этому.

«Как известно, что обработка гербицидами не дает эффекта ни во время дождя, ни сразу после дождя, потому что вещества просто вымываются. В этом году дождей, к сожалению, действительно достаточно много, как никогда. Из-за этого не везде обработка была проведена в необходимые сроки. Конечно, это требует корректировки мероприятий на следующий год, поэтому нужно будет и в региональном бюджете соответствующие средства предусмотреть, чтобы все упущенное наверстать», — пояснил губернатор.

В этом году также был внедрен новый подход — использование беспилотников для обработки территорий.

«Пионером в мае стал Локнянский муниципальный округ. Дроны в области обрабатывают уже почти 330 гектаров», — подчеркнул глава.

Он также отметил, что дорожники выполнили механизированный окос обочин на 2300 линейных километров.

«Неплохие результаты показывают дорожники. Выполнен механизированный окос обочин 2300 линейных километров. Также вместе с муниципалитетами разрабатываются отдельные планы по очистке дорог. Вместе с тем, учитывая сложности с гербицидами, масштабы покоса нужно дополнительно увеличивать», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул необходимость увеличения масштабов покоса и обратил внимание на важность заполнения интерактивной карты по местам произрастания борщевика.

«Нужно больше внимания уделять заполнению интерактивной карты по местам произрастания борщевика. Неоднократно предупреждал, что борьба с борщевиком – это тоже один из критериев оценки эффективности глав, муниципальных команд, и всем без исключения муниципалитетам нужно заняться информированием граждан о возможности добавить места произрастания борщевика на соответствующую интерактивную карту. На данный момент этим пользуются немногие. Пока поступило менее 90 обращений, еще 18 обращений поступило через социальные сети. Это уже неплохо, что от людей реакция есть, но, тем не менее, этого недостаточно для референтной картины. Поэтому нужно жителей максимально активно к этой работе подключать. Я уже сказал, коллеги, возьмите, пожалуйста, на личный контроль. Тема важная. Публично заявили о том, что в течение трёх лет с этой проблемой разберёмся, давайте так и сделаем», — заключил Михаил Ведерников, призвав коллег взять ситуацию на личный контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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