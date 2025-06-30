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Общество

Россиян защитят от ненужных платных сервисов при покупках онлайн

03.07.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Штрафы для маркетплейсов, автосалонов, управляющих компаний и других организаций, которые при продаже товаров и услуг навязывают покупателю дополнительные платные сервисы, могут вырасти в 40 раз. Соответствующий законопроект Госдума планирует принять до конца весенней сессии, тогда он вступит в силу 1 сентября 2025 года. Тут же начнет действовать и дополнительная защита потребителей от навязанных услуг. Отказаться от них можно и сейчас, эксперты рассказали, как это сделать.

Платная страховка при получении кредита, СМС-информирование о статусе рейса, оформление помощи на дороге при покупке авто, премиальная гарантия на товар с маркетплейса — эти услуги хорошо знакомы многим россиянам. Можно привести множество других примеров, но их общая черта в том, что купить нужный товар, не оплатив что-то из перечисленного, либо невозможно, либо цена будет выше. Между тем закон о защите прав потребителей четко говорит, что продавец не вправе ставить приобретение одних товаров или услуг в зависимость от приобретения других, пишет «Парламентская газета». 

Но этот принцип часто нарушается, количество жалоб в Роспотребнадзор ежегодно растет, на что обратили внимание парламентарии. Продать побольше и подороже — базовый принцип работы бизнеса, но особенно в этом поднаторели интернет-магазины и цифровые агрегаторы услуг, рассказал первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Чтобы немного охладить их пыл, весной приняли закон, защищающий потребителей от навязывания товаров и услуг. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Дополнительные товары, услуги и работы за отдельную плату должны продавать исключительно с согласия потребителя, напомнил Александр Козловский. Закон предусматривает запрет их навязывать до заключения договора о покупке основных товаров. Купить что-то дополнительно потребитель может, заключив отдельный договор.

«Покупатели смогут требовать возврата денег за предоставленные без согласия товары, услуги и работы в интернете — по аналогии с обычной торговлей, — объяснил депутат. — Еще одно положение документа предписывает исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя — тех самых знакомых всем галочек».

Ключевое в новом законе, по словам Александра Козловского, это отсутствие осознанного согласия потребителя. То, что он «не заметил» или ему «не сказали», не делает услугу обязательной. Балуются, по словам депутата, многие, поэтому за поправками в закон о защите прав потребителей должны последовать штрафы для нерадивых компаний.

Законопроект об этом внесли 23 мая, парламентарии рассчитывают принять его до конца весенней сессии, чтобы нормы заработали с 1 сентября. В статье Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штрафы за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг, хотят подкорректировать размер санкций. Если сейчас должностное лицо может заплатить максимально 4 тысячи рублей, а компания 40 тысяч, то в будущей норме — 300 тысяч и один миллион рублей соответственно.

Отказаться от допуслуг можно и сейчас, напомнил депутат Александр Козловский. Клиент вправе потребовать отключения, перерасчета стоимости или полного возврата денег, если услуга не оказана или оказана частично. А если ее включили в договор без согласия человека — ее просто можно считать незаконной.

Возможность уже сейчас отказаться от навязанной услуги подтвердили в Союзе потребителей России. А главное новшество вступающего с силу осенью закона в том, что в нем прямо зафиксировали запрет ставить заранее предустановленные галочки и в любой другой форме заранее проставлять согласие за потребителя, сказал сопредседатель организации Петр Шелищ. Специалисты рассчитывают, что такой подход сделает покупки более обдуманными, а количество жалоб снизится.

Что же касается возврата ненужных услуг, то его можно оформить в срок от трех до четырнадцати дней в зависимости от вида покупки. Это касается и онлайн-, и офлайн-торговли. Чтобы это сделать, нужно зафиксировать факт сделки — лучше всего предоставить чек с конкретной информацией и суммой. Отправить это по форме обратной связи организации или на электронную почту.

Если ответа не последует, нужно писать в Роспотребнадзор, посоветовал Петр Шелищ. Разобравшись в ситуации, там могут выписать предупреждение ушлой компании либо проверить законность ее действий. Правовую помощь могут оказать и общественники, тот же Союз потребителей.

Ну и, конечно, добиться правды можно в суде. Для доказывания подойдут все средства. Правда, потребительские дела могут длиться долго, но если добиться истины важнее, то нужно действовать, заключил Шелищ.

 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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