Общество

Александр Козловский: Сферу интернет-торговли нужно оперативно регулировать

Правительство должно оперативно реагировать на развитие интернет-торговли и вовремя вносить необходимые регулирующие измерения в законодательство. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас активно развивается интернет-торговля, маркетплейсы, которые составили очень серьезную конкуренцию классической розничной торговле. Мы смирились с тем, что кроссовки, одежду, тетрадки, учебники, книги мы покупаем по интернету и уже практически не ходим в магазины, сейчас то же самое происходит с продуктами питания. Миллионы номенклатуры товаров выложены на различных интернет-площадках, в интернет-магазинах, и миллионы покупок проходят ежедневно», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что такой объем товаров увеличивает и количество жалоб на них, они поступают в Роспотребнадзор.

«Мы, как законодатели, стараемся оперативно отреагировать на это, внося изменения в действующее законодательство. Мы знаем, что интернет-торговля начала развиваться», – добавил Александр Козловский.