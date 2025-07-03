Общество

Всемирный День отдыха от праздников отмечают 4 июля

День отдыха от праздников празднуют во всем мире 4 июля.

Ежегодно в мировом календаре отмечается множество различных праздников, включая международные, профессиональные, экологические и другие специализированные мероприятия. Кроме того, существует традиция чествования дней рождения отдельных личностей.

Однако в некоторых случаях возникает потребность в восстановлении эмоционального равновесия и обретении временного покоя от праздничных мероприятий. Несмотря на то что праздники и торжества могут быть источником радости и положительных эмоций, они также могут приводить к физическому и психологическому утомлению. В связи с этим в ряде стран был учреждён особый день, направленный на обеспечение отдыха от праздничных мероприятий.

Не известно точно, кто и когда придумал этот праздник. Считается, что «основателями» Дня являются жители Великобритании. По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности. Таким образом они решили устроить себе выходной и отдохнуть от «повседневных праздничных забот». Такой праздник «ничегонеделания», когда все могут насладиться бездельем, очень пришелся по душе его организаторам, и традицию решено было продолжить и в следующие годы, пишет calend.ru.

В 2000-х годах, благодаря интернету, традиция празднования Дня отдыха от праздников распространилась и на другие страны мира. Особенно популярной она стала в сфере работников шоу-бизнеса, актеров, телеведущих, аниматоров, циркачей и прочих специалистов, чей повседневный труд связан с индустрией развлечений. Ведь для этих людей праздник – работа, а отдых нужен всем. Вот и получается, что сегодняшняя дата – не просто веселый повод для еще одного праздника, но и «особенный выходной» для профессионалов определенных специальностей.