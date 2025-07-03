Общество

Аттестаты об образовании вручили отбывающим наказание в учреждениях областного УФСИН

В исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области подвели итоги учебного года. В учреждениях прошли церемонии вручения документов о получении основного общего и среднего общего образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятия состоялись с участием сотрудников воспитательных служб и преподавателей вечерних (сменных) общеобразовательных школ, учебно-консультационных пунктов. В адрес выпускников прозвучали поздравления с завершением курса обучения и получением аттестатов государственного образца. В ответ ученики выразили слова благодарности педагогам за знания, терпение и поддержку на их учебном пути.

Отметим, согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ основное общее образование в исправительных учреждениях получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста. Это является одним из основных средств исправления отбывающих наказание и необходимо для дальнейшей успешной адаптации в обществе после освобождения.