Общество

Качество воды в реке Великой на пляже в Пскове ухудшилось из-за дождей — Роспотребнадзор

Городской пляж города Пскова попал как в список рекомендованных для отдыха, так и в перечень объектов с ухудшенным качеством воды. О причинах таких выводов рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По словам специалистов, пляж города Пскова еще в мае получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения устанавливается на летний сезон. На момент выдачи заключения качество воды и песка на городском пляже соответствовало показателям. Но из-за погодных условий, а именно из-за дождей, качество воды в реке Великой ухудшилось.

«И мы об этом обязательно сообщаем. То есть, по состоянию на 2 июля пляж города Пскова пригоден для отдыха, можно загорать на песке, бегать босиком, проводить время у воды, но сама вода не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. Купаться в реке Великой мы не рекомендуем», - заявили в Роспотребнадзоре.

Также в управлении добавили, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим береговые полосы водных объектов в рекреационных целях, необходимо получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В заключение специалисты отметили, что функционирование мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений запрещено.