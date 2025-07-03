Общество

34 ребенка пострадали от клещей за минувшую неделю в Псковской области

С 26 июня по 2 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 129 человек, в том числе 34 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

«С начала сезона от кровососущих пострадали 2127 человек, в том числе 543 ребенка. Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 643 и 314 жалоб соответственно. Среди районов-лидеров по количеству случаев присасывания клещей: Псковский - 130, Опочецкий и Пустошкинский – по 96 и Невельский – 92», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях исследовали 2395 клещей. Пораженность кровососущих клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%;

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,36%;

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,75%;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,77%.

С начала сезона зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у одного взрослого и одного ребенка, три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-май 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1284 человека, в том числе детей – 154, ревакцинирован 1961 человек, в том числе детей – 73.

Завершены акарицидные обработки на площади 675 га.