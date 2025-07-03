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Прогулки на судне «Иния» в Пскове начнутся с 9 июля

Навигация речного пассажирского судна «ИНИЯ» начнется с 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристком информационном центре Псковской области.

Точка стартов маршрутов располагается по адресу: город Псков, Завеличенская набережная, дом 2 (причал у парка аттракционов «Волшебная гора»).

Возможные маршруты:

1. Волшебная гора — Снетогорский монастырь — Волшебная гора = 1,5 часа (7 км).

2. Волшебная гора — выход в Псковское озеро — Волшебная гора = 2,5 часа (21 км).

3. Почасовая аренда судна.

Заявки на речную прогулку принимаются в рабочие дни по электронной почте: ma.voyevodina@gkt.pskov.ru.

Как отметили в центре, заявка считается принятой после получения официального ответа ГАУ ПО «Туристский информационный центр».

Напомним, в мае судно готовили к эксплуатации и приему туристов.

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«Иния» - судно закрытого типа со сплошной надстройкой и увеличенной обзорностью за счет панорамного остекления. Число пассажиров - 54 человека. Развивает скорость до 30 км/ч.