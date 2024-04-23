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Туризм

Судно «Иния»: речной дельфин в Псковском море

15.05.2024 10:13|ПсковКомментариев: 0

Вышло из цеха, спущено на воду, прошло испытания, снова вынуто из воды, держит путь в Псковскую область, уже в Псковской области! Новости вокруг пассажирского судна «Иния» по степени детальности описания похожи на прибытие суперзвезды. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера выяснила, что означает диковинное название и узнала другие подробности проекта, в котором робко можно углядеть надежду на восстановление полноценного судоходства по реке Великой и Псковскому озеру.

 

Встреча с помпой

О том, что в Псковской области появится пассажирское судно, «современное и комфортное, с большими панорамными окнами» жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников в апреле 2022 года. В тот момент еще шла стадия проектирования, а заложено судно было в январе следующего, 2023 года, на калининградских «Ушаковских верфях» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - гигантского холдинга, создающего, в том числе, подводные лодки и боевые корабли.

Там сообщают, что «Иния» - модификация речного трамвая «Соталия», который начал бороздить волжские просторы в Нижнем Новгороде в июне 2023 года. Оба слова, непривычные для русского уха - названия речных дельфинов, живущих в Амазонке. Создателям судов кажется, что своими очертаниями их творения напоминают выпрыгнувших из воды животных. Псковский «дельфин» в отличие от нижегородской версии, способен не только ходить по рекам, но и в состоянии осваивать озера и водохранилища благодаря высоте бортов.

Тактико-технические характеристики судна «Иния»
Судно закрытого типа со сплошной надстройкой и увеличенной обзорностью
за счет панорамного остекления
Число пассажиров - 54 человека
Количество членов экипажа - 2 человека
Длина - 24,8 м
Осадка - 0,5 м
Высота борта - 1,4 м
Скорость - 30 км/ч
Доля отечественного оборудования - 90%
Назначение - городское и пригородное маршрутное сообщение, экскурсионные прогулки

Отдельно производитель останавливается на том, что судно будет удобным для путешествий маломобильных групп населения. Чаще всего под этим термином подразумевают инвалидов-колясочников, но те же условия обрадуют мам с детскими колясками и просто пожилых людей, которым требуется чуть больше заботы в силу возраста. Итак, заявлено, что среда внутри речного трамвайчика «Иния» - безбарьерная, то есть без перепадов высот и порожков. Расширены дверные проемы и пространство туалета, есть специальные кресла и оставлены места для «парковки» колясок.

26 сентября прошлого года на верфи судно было спущено на воду в торжественной обстановке.

«Предоставлено экспертам для прохождения контрольных приёмок, - держал в курсе своих подписчиков из соцсетей Михаил Ведерников. - Комитетом по туризму уже разработаны водные туристические маршруты, в том числе до Талабских островов, по которым будут осуществляться ежедневные речные прогулки».

15 февраля ходовые испытания завершились. Во время их проведения судно развило скорость 34 км/ч, то есть показатели, заложенные в проектном бюро «Онега», были превышены на 4 км/ч.

Нижегородское и псковское суда - первые «ласточки» масштабных планов по насыщению регионов водным транспортом. Об этом можно судить из заявления ОСК.

«Использованные технические решения максимально унифицированы между двумя проектами, что в перспективе должно упростить эксплуатацию парка подобных судов в регионах, - отрапортовали в корпорации после успешных испытаний «Инии». - Производство судов для регионов РФ планируется осуществлять на предприятиях ОСК».

После спуска на воду в Калининграде ту же процедуру с судном повторили в Пскове. В регион оно прибыло посуху, в качестве груза. Случилось это в апреле с большой помпой.

«Новое пассажирское судно «Иния» уже держит путь в Псковскую область из Калининграда, - анонсировал 10 апреля Михаил Ведерников. - Следующим этапом его ждут проверки на работоспособность, регистрация и оформление разрешающих перевозку пассажиров документов. Когда специалисты подтвердят, что судно готово принимать туристов, оно начнёт работу. Уверен, что через панорамные окна «Инии» наши псковские достопримечательности откроются в новом свете».

13 апреля он же сообщил, что судно прибыло, встречать его на границу отправились представители комитета по туризму.

Круизный туризм

Так когда же псковичи смогут занять в салоне «Инии» одно из 54 пассажирских кресел? Как вообще появилась идея обзавестись подобным судном? Где оно будет курсировать? Свои вопросы мы адресовали в правительство Псковской области и на днях получили ответы.

Итак, идея вызрела еще в 2021 году, тогда губернатор принял решение приобрести судно «для развития в Псковской области водного (круизного) туризма, поскольку большое количество достопримечательностей сосредоточено по берегам водоемов, да и в целом красоту «Псковского моря» сложно не оценить».

После этого региональный комитет по туризму объявил аукцион на лизинг судна - способ приобретения, сочетающий в себе долгосрочную аренду и кредитование, его часто применяют при покупке транспорта. Стоимость лизинга составляет 140 млн рублей, финансирование целиком идет из областного бюджета. Верфь выбирали не сами, победитель аукциона сделал это на основе псковского ТЗ.

Членов экипажа пока подыскивают, в приоритете местные кадры. Согласуется и место швартовки судна, его должны утвердить надзорные органы. Также в процессе формирования маршрутная и тарифная сетки.

«В целом планируются туристические перевозки по реке Великой в черте города Пскова, а также до Талабских островов, расположенных в акватории Псковского озера», - крупными мазками обрисовали потенциал использования «Инии» в областном правительстве.

Путем Ганзы

Великая - полноценная судоходная река, через Псковское озеро по воде пролегает международный маршрут. Ступив в Пскове на борт, можно, не сходя на сушу, оказаться в Балтийском море. Собственно, еще в Средние века такой путь проделывали ганзейские купцы. Пассажирское сообщение в современном понимании было налажено в 1843 году. 15 мая в Псков из Дерпта (современный эстонский Тарту) прибыл пароход «Юлиана-Клементина», дерптский купец Вегенер назвал его в честь своей жены.

Тремя годами ранее император Николай I завизировал для него семилетнюю привилегию на пароходство в Псковском и Чудском озерах. Однако использовать свое преимущество до конца купец Вегенер не успел: в 1852 году «Юлиана-Клементина» затонула в устье реки Наровы во время экспедиции по выпуску в Чудское озеро молоди форели. Дикую красную рыбу в здешних водах развести не удалось, а вот пароходное дело вскоре продолжили последователи Вегенера с пароходами «Нарова», «Александр», «Ольга», «София», «Пейпус», «Ганза», «Цесаревич Алексей», «Император».

Наследником дореволюционного пароходного дела стал в Пскове речной порт. В советские годы от Кремля в эстонский Тарту ходили «Ракеты». С наступлением эпохи капитализма и с прокладкой границы по водам Псковского и Чудского озер порт был закрыт, а суда пустили на металл. Одно из них, вознесенное на пьедестал, долго украшало платную парковку на улице Алехина. Сейчас по Великой в теплый сезон ходят теплоходы «Псков» и «Буревестник», катающие публику от Кремля до Снетогорского монастыря и обратно.

Три года назад по программе приграничного сотрудничества Псковский район получил два пассажирских катера. Они были поставлены на маршрут между деревней Большая Толба и Талабскими островами. С их названиями вышла небольшая история, но в целом, связь жителей островов с большой землей стала более надежной.

Однако из Пскова общественный транспорт на острова по-прежнему не ходит. Появление «Инии» станет первым шагом к раскрытию колоссального потенциала водного туризма. Кто его знает, может, еще и увидим круизы по «Псковскому морю».

Юлия Магера

Фото с официального сайта ОСК, со страниц в соцсетях губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Псковского района Натальи Федоровой

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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