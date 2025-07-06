Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности

Сегодня, 7 июля, последняя рабочая неделя началась у главного врача Псковской городской поликлиники Максима Борисюка, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Максим Борисюк занимал должность с осени прошлого года. За этот небольшой срок отделение профилактики, в котором можно пройти диспансеризацию и многие диагностические исследования, стало работать 7 дней в неделю. А в будние дни до 20.00, что удобно работающим горожанам, рассказали в министерстве.
Также организована работа неотложной службы, удалось наладить систему выездной диспансеризации в трудовые коллективы. Заработали «Школы здоровья», где пациенты могут получить полезную информацию о профилактике различных заболеваний и способах поддержки здоровья.
До проведения конкурса на замещении вакантной должности временно исполнять обязанности главного врача Псковской городской поликлиники будет Альбина Ханбабаева.