Общество

Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности

Сегодня, 7 июля, последняя рабочая неделя началась у главного врача Псковской городской поликлиники Максима Борисюка, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Максим Борисюк занимал должность с осени прошлого года. За этот небольшой срок отделение профилактики, в котором можно пройти диспансеризацию и многие диагностические исследования, стало работать 7 дней в неделю. А в будние дни до 20.00, что удобно работающим горожанам, рассказали в министерстве.

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Также организована работа неотложной службы, удалось наладить систему выездной диспансеризации в трудовые коллективы. Заработали «Школы здоровья», где пациенты могут получить полезную информацию о профилактике различных заболеваний и способах поддержки здоровья.

«Поликлиника активно участвовала в городских спортивных мероприятиях и пропагандировала здоровый образ жизни. Министерство здравоохранения Псковской области благодарит Максима Владимировича за работу и желает успехов в дальнейшем продолжении карьеры», - добавили в министерстве.

До проведения конкурса на замещении вакантной должности временно исполнять обязанности главного врача Псковской городской поликлиники будет Альбина Ханбабаева.