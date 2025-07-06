Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в полуфинал Центральной лиги «Нева»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» сыграла в 1/4 финала лиги «Нева» вчера, 6 июля. По результатам игры псковичи прошли в следующий этап, в котором смогут побороться за выход в финал, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники четвертьфинала сыграли в три конкурса: приветствие, разминка (импровизация) и домашнее задание. «Хочу погладить» набрали самый высокий балл в первом и импровизационном конкурсе. В следующий этап проходили только команды, занявшие первое и второе место. По сумме баллов «Хочу погладить» заняли второе место, отстали от победителей лишь на два балла.

Напомним, что «Хочу погладить» стали полуфиналистами лиги «Молодёжь Москвы».