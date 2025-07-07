Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично председатель облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано в официальной группе псковских профсоюзов в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

«Сегодня, 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, мы чествуем главные ценности, на которых держится жизнь каждого человека и всего нашего общества – семью, любовь и верность. Это не просто красивые слова. Это тот надежный фундамент, на котором строятся наши дома, воспитываются дети, передаются из поколения в поколение традиции, тепло и мудрость», - начал свое поздравление Игорь Иванов.

Председатель подчеркнул: Псковский областной совет профсоюзов видит одну из важнейших задач в том, чтобы создавать условия для укрепления семейных ценностей.

«Мы последовательно выступаем за достойные условия труда, справедливую заработную плату, позволяющую обеспечивать семью, за социальные гарантии и поддержку работающих родителей. Здоровье, благополучие и стабильность каждой семьи – это залог процветания нашей родной Псковской земли», - сказал председатель.

В заключение Игорь Иванов пожелал псковичам любви, гармонии и взаимопонимания.

«Пусть дети радуют своими успехами, а родители гордятся ими. Желаю всем вам душевного тепла, семейного благополучия, мира и радости!» - заключил председатель.