Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Новая жизнь Овсища
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
Бизнес В Великих Луках
Псков Летние террасы
островичи шагают в будущее
Легким десертам — легкая сметана
Лев в клетке
Профсоюзы о производственных травмах
Задержание ректора ПсковГУ
Рай В шалаше
 
 
 
ещё Общество 07.07.2025 15:230 Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН 08.07.2025 08:400 Парад детских колясок пройдет в Пскове 08.07.2025 07:300 День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России празднуется 8 июля 08.07.2025 07:000 День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля 07.07.2025 22:000 Кто чаще прибегает к ринопластике, рассказал хирург 07.07.2025 21:000 Кабмин расширил эксперимент по маркировке на электронные сигареты
 
 
 
Самое популярное 07.07.2025 10:140 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 01.07.2025 11:562 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 06.07.2025 17:043 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 02.07.2025 18:192 Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля

08.07.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учреждён по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ № 411, которым официально установил 8 июля Днём семьи, любви и верности. До этого момента праздник юридически закреплён не был.

Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. А общероссийский статус он приобрёл в 2008 году.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

В Псковской области также будет проводиться или уже проходят мероприятия, посвященные данному празднику:

  • Интерактивные площадки и мастер-классы можно посетить в музее-заповеднике «Изборск»
  • Мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проводит Минюст в Псковской области с 7 по 13 июля 
  • Форум молодых семей Псковской области состоится 13 июля в студенческом сквере Псковского государственного университета на площади Ленина, 2. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в автономной некоммерческой организации АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».
  • Библиотеки Пскова подготовили ко Дню семьи, любви и верности специальную программу и приглашают псковичей и гостей города поучаствовать в тематических мастер-классах и викторинах.
  • В Псковском музее-заповеднике в преддверии Дня семьи, любви и верности в Палатах у Сокольей башни в Пскове проходят экскурсии, мастер-классы и квесты. Во дворе работают площадки с уличными играми.
  • Псковский городской молодёжный центр проводит фотоакцию «Семья в кадре», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Участникам предлагается запечатлеть самые тёплые моменты семейной жизни и рассказать о своих традициях через фотографии.
  • Ресурсный центр добровольчества запускает акцию «Семья помогает семье». С 3 по 17 июля все желающие могут помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям. Принимаются одежда, обувь, постельное белье, книги, канцелярские товары и игрушки. Вещи должны быть новыми или в хорошем состоянии.
  • В Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше состоится концерт солистов Мариинского театра. Антон Перминов, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Оксана Клевцова исполнят знаменитые романсы и другие произведения русских и зарубежных композиторов.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 68 человек
08.07.2025, 08:400 Парад детских колясок пройдет в Пскове 08.07.2025, 08:400 Антон Мороз поздравил псковичей с Днем любви, семьи и верности 08.07.2025, 08:200 До конца приема заявок на участие в программе «Земский работник культуры» осталась неделя 08.07.2025, 08:000 По одной из полос у дома №32 на улице Труда в Пскове ограничили движение
08.07.2025, 07:300 День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России празднуется 8 июля 08.07.2025, 07:000 День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля 07.07.2025, 22:030 8-летнего мальчика из псковской Родины нашли живым 07.07.2025, 22:000 Кто чаще прибегает к ринопластике, рассказал хирург
07.07.2025, 21:400 Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике 07.07.2025, 21:200 Мероприятие «Все начинается с семьи» состоялось в псковском музее 07.07.2025, 21:000 Кабмин расширил эксперимент по маркировке на электронные сигареты 07.07.2025, 20:380 8-летний мальчик в синей кепке пропал в псковской деревне Родина
07.07.2025, 20:200 Опубликована программа Дня семьи, любви и верности в Изборске 07.07.2025, 20:041 «Газель» загорелась на площади Победы в Пскове 07.07.2025, 20:000 Как рассчитать сумму налога на вклады, рассказали в псковском ФНС 07.07.2025, 19:360 Грозы ожидаются в Псковской области в ночь на 8 июля
07.07.2025, 19:230 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 07.07.2025, 19:200 Клеточной терапией подавили прогрессирующий рассеянный склероз 07.07.2025, 19:051 Пьяный водитель избил фельдшера и медбрата псковской скорой помощи 07.07.2025, 19:001 Вердикт великолукского сотрудника ДПС пересмотрели через суд
07.07.2025, 18:361 Трех резидентов псковского «Моглино» могут оштрафовать на 5 млн рублей 07.07.2025, 18:250 Купол храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) освятили в Пскове 07.07.2025, 18:140 Каждый пятый респондент ПЛН тратит на ЖКУ половину зарплаты 07.07.2025, 18:080 Рейтингомер: камбэк Яшина, отлучение Сурина и назначение Цветкова. ВИДЕО
07.07.2025, 18:050 «Постскриптум»: Жизнь без связи и электричества, пробуждение партий и псковские министры. ВИДЕО 07.07.2025, 18:040 Монтаж новой художественной выставки завершается в Доме купца Белянина в Изборске 07.07.2025, 18:010 Гдович лишился автомобиля из-за задолженностей по алиментам 07.07.2025, 17:590 Рейтингомер: камбэк Яшина, отлучение Сурина и назначение Цветкова
07.07.2025, 17:530 В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам 07.07.2025, 17:520 Сотрудники псковского УФСИН вместе с детьми изготовили рамки для семейных фотографий 07.07.2025, 17:500 Псковичу ограничили свободу за приобретение наркотиков 07.07.2025, 17:450 «ГорДозор»: Дорожная текучка. ВИДЕО
07.07.2025, 17:430 Свыше 160 пусков газа в дома выполнили в Псковском районе с начала года 07.07.2025, 17:410 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля 07.07.2025, 17:400 34 человека обратились на прием к Алексею Наумцу в Пскове 07.07.2025, 17:330 Псковичи завоевали «бронзу» на «Кубке Отечества» среди участников СВО
07.07.2025, 17:280 Пять человек, в том числе двоих детей, спасли при пожаре в Пскове 07.07.2025, 17:211 Международный день кооперативов отметили в Острове 07.07.2025, 17:150 Интерактив: Взяточничество. Чистосердечное 07.07.2025, 17:130 Логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников
07.07.2025, 17:100 Повелитель морей Нептун побывал на берегу реки Великой 07.07.2025, 17:060 «Железные люди»: Что такое воздушно-силовая атлетика? ВИДЕО 07.07.2025, 17:050 Режим работы Псковского кремля изменен с 7 июля 07.07.2025, 17:050 Около 260 млн рублей получит Псковская область от правительства РФ на обновление больниц
07.07.2025, 16:531 Суд оставил в силе решение взыскать с Шлосберга* и псковских активистов ущерб за работу МВД на митинге  07.07.2025, 16:380 Тело экс-министра Старовойта нашли в личном автомобиле 07.07.2025, 16:350 Дмитрий Мельников: Рок — один из самых популярных жанров музыки среди псковичей 07.07.2025, 16:251 Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог
07.07.2025, 16:210 Островский ТОС «Шаг в будущее» привлек более 1 миллиона рублей 07.07.2025, 16:190 Что включает в себя воздушно-силовая атлетика, рассказал тренер Илья Липунов 07.07.2025, 16:110 В России упростили продажу квартир, купленных с ипотекой и маткапиталом 07.07.2025, 16:100 Площадь Ленина в Великих Луках перекроют 9 июля из-за бронепробега
07.07.2025, 16:080 Бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова заподозрили во взяточничестве 07.07.2025, 16:050 «Горячую линию» для потребителей платных образовательных услуг запустили в Псковской области 07.07.2025, 16:000 Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде 07.07.2025, 15:560 Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой
07.07.2025, 15:520 Проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в псковской деревне Крипецкое-2 07.07.2025, 15:380 На террасе псковского отеля «Покровский» пройдёт музыкально-драматический вечер 07.07.2025, 15:360 Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдет в Псковской области 07.07.2025, 15:310 Бездомный украл у псковички деньги с банковского счета
07.07.2025, 15:230 Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН 07.07.2025, 15:210 Соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет пройдут в Пскове 07.07.2025, 15:150 Почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 07.07.2025, 15:040 Эксперимент «Здравствуйте, грабли»
07.07.2025, 14:530 Тренер Илья Липунов: Прыжки по крышам — это не паркур, а способ привлечь внимание 07.07.2025, 14:410 В Пскове отслужили первую литургию в храме блаженной Ксении Петербургской 07.07.2025, 14:400 Электроснабжение Новоржевского округа полностью восстановлено 07.07.2025, 14:220 Молодёжный проект «Судьбы героев» стартует в Пскове 10 июля
07.07.2025, 14:210 Сотрудники псковской ГАИ за неделю пресекли 1 223 правонарушения 07.07.2025, 14:020 Группу для взрослых по паркуру с элементами функциональной тренировки запустят в Пскове 07.07.2025, 14:000 Псковский музей-заповедник объявил выходной день на нескольких объектах 07.07.2025, 13:590 Великолучанин осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью на новогоднем корпоративе
07.07.2025, 13:480 Мошенники предлагали псковичам задекларировать доход и обманули их на миллионы рублей 07.07.2025, 13:440 Два пожара произошло в Великих Луках за минувшие выходные 07.07.2025, 13:430 Совместные проекты обсудили псковские отделения «Деловой России» и Союзмаша 07.07.2025, 13:410 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в полуфинал Центральной лиги «Нева»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru