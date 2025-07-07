Общество

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учреждён по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ № 411, которым официально установил 8 июля Днём семьи, любви и верности. До этого момента праздник юридически закреплён не был.

Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. А общероссийский статус он приобрёл в 2008 году.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

В Псковской области также будет проводиться или уже проходят мероприятия, посвященные данному празднику:

Интерактивные площадки и мастер-классы можно посетить в музее-заповеднике «Изборск»

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Мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проводит Минюст в Псковской области с 7 по 13 июля

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Форум молодых семей Псковской области состоится 13 июля в студенческом сквере Псковского государственного университета на площади Ленина, 2. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в автономной некоммерческой организации АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

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Библиотеки Пскова подготовили ко Дню семьи, любви и верности специальную программу и приглашают псковичей и гостей города поучаствовать в тематических мастер-классах и викторинах.

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В Псковском музее-заповеднике в преддверии Дня семьи, любви и верности в Палатах у Сокольей башни в Пскове проходят экскурсии, мастер-классы и квесты. Во дворе работают площадки с уличными играми.

Псковский городской молодёжный центр проводит фотоакцию «Семья в кадре», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Участникам предлагается запечатлеть самые тёплые моменты семейной жизни и рассказать о своих традициях через фотографии.

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Ресурсный центр добровольчества запускает акцию «Семья помогает семье». С 3 по 17 июля все желающие могут помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям. Принимаются одежда, обувь, постельное белье, книги, канцелярские товары и игрушки. Вещи должны быть новыми или в хорошем состоянии.

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В Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше состоится концерт солистов Мариинского театра. Антон Перминов, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Оксана Клевцова исполнят знаменитые романсы и другие произведения русских и зарубежных композиторов.