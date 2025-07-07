Общество

Александр Котов: День любви, семьи и верности напоминает о важности семейных традиций

С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей Псковской области спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Этот праздник напоминает нам о самом главном: любви, уважении и внимании к близким, о важности семейных традиций и связи поколений. Крепкий и счастливый семейный союз — это не просто счастье отдельно взятой семьи, это тот самый прочный фундамент, на котором держится вся наша жизнь, наши моральные ориентиры и стабильность в обществе», - сказал спикер и пожелал от имени депутатов и себя лично счастья, крепкого здоровья, добрых отношений и бесконечного понимания каждой семье.

Напомним, в Псковской области широко отмечается День любви, семьи и верности. В течение недели проводятся различные мероприятия.