Общество

В Псковской области открыты 175 вакансий для учителей различных профилей

В школах Псковской области работают 4 392 учителя, такая цифра прозвучала в ходе пленарного заседания окружного совещания Министерства просвещения России в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом в Псковской области открыто 175 вакансий для учителей различных профилей на 4 июля 2025 года. Нагрузка ставок в области составляет 1,41 на одного специалиста.

Отметим, в СЗФО средний возраст учителя составляет 46 лет, а средняя нагрузка на одного учителя — 26,1 часов (1,45 ставки).

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В 2025 году Министерством просвещения РФ проводится серия окружных совещаний с целью обсуждения актуальных вопросов системы образования, нововведений и формирования Стратегии развития образования до 2040 года.