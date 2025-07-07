Общество

Виталий Рахманов: События 1 июня разделили ситуацию с интернетом на «до» и «после»

Решение по ограничению мобильного интернета последовало после ряда террористических актов, произошедших 1 июня. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Те, кто следит на новостями, знают, что те события, которые произошли 1 июня, провели черту и разделили нашу жизнь на "до" и "после". Несмотря на все технические средства наши силовые структуры поняли, что любой объект на территории России может быть атакован. Самая действенная мера, способная защитить от атак — деградация мобильного интернета во многих регионах, их более 50. Необязательно, что беспилотники прилетят с Украины. Линия фронта сейчас везде. Несмотря на то, что мы маленький регион и у нас нет серьезных оборонных объектов, мы интересны для посягательств со стороны противника», - сказал Виталий Рахманов.

Гость студии пояснил, какие виды ограничений существуют на данный момент.

«Ограничения бывают двух видов. Не мы вводили эти ограничения. Не региональное правительство и не губернатор, соответственно, и и сроки мы назвать не можем. Также есть ограничения по типу плана "Ковер", которые вводят ограничения более широкой географии на определенный период. Есть перманентная защита, которая сейчас работает и с которой нам надо думать, как существовать, и вторая — временная, на время режимов повышенной опасности», - заключил Виталий Рахманов.

Напомним, план «Ковер» вводили в Пскове в минувшее воскресенье.