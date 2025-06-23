Общество

Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго

В районе определённых объектов в Псковской области мобильная связь и интернет будут «лежать» долго, сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с общественными помощниками, ролик размещен в его Telegram-канале.

Фото: правительство Псковской области

«Иногда агрессивно даже не просят, а требуют в комментариях, личных сообщениях, в социальных сетях включить интернет. Я говорю, что это не мы его отключаем. Сейчас спросить, когда интернет включат, это всё равно, что в начале пандемии спросить, когда закончится пандемия», - говорит Михаил Ведерников.

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По его словам, определённая часть беспилотников летит именно при помощи мобильного интернета. Глава региона заметил, что в соседних регионах на данный момент постоянно вводится режим беспилотной опасности.

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«Мы постараемся минимизировать дискомфорт. Надеемся, что это ненадолго, но важно понимать, в каком мире мы на сегодняшний день живём», - заключил губернатор, поясняя, что пока мобильная связь и интернет будут работать с перебоями.