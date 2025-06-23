Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Жить в Атмосфере
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Правила электробезопасности
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
Легкая кухня Ягодный пудинг
Рай В шалаше
 
 
 
ещё Общество 23.06.2025 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 27.06.2025 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни 27.06.2025 11:360 Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину — ВЦИОМ 27.06.2025 10:570 Восемь псковских призывников пополнили ряды элитного Президентского полка 27.06.2025 10:490 «Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем. ВИДЕО 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 25.06.2025 14:336 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго

27.06.2025 10:49|ПсковКомментариев: 0

В районе определённых объектов в Псковской области мобильная связь и интернет будут «лежать» долго, сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с общественными помощниками, ролик размещен в его Telegram-канале.

Фото: правительство Псковской области

«Иногда агрессивно даже не просят, а требуют в комментариях, личных сообщениях, в социальных сетях включить интернет. Я говорю, что это не мы его отключаем. Сейчас спросить, когда интернет включат, это всё равно, что в начале пандемии спросить, когда закончится пандемия», - говорит Михаил Ведерников.

Смотрите также
25.06.2025 14:336 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность

По его словам, определённая часть беспилотников летит именно при помощи мобильного интернета. Глава региона заметил, что в соседних регионах на данный момент постоянно вводится режим беспилотной опасности. 

«Мы постараемся минимизировать дискомфорт. Надеемся, что это ненадолго, но важно понимать, в каком мире мы на сегодняшний день живём», - заключил губернатор, поясняя, что пока мобильная связь и интернет будут работать с перебоями. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 198 человек
27.06.2025, 12:060 Антон Минаков: Фракция ЛДПР грамотно подходит к разработке законопроектов 27.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни 27.06.2025, 11:590 Жителя Стругокрасненского района наказали за выращивание конопли 27.06.2025, 11:400 Опубликована программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград»
27.06.2025, 11:360 Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину — ВЦИОМ 27.06.2025, 11:250 «На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре 27.06.2025, 11:230 Бесхозное строение горело в великолукской деревне Шелково 27.06.2025, 11:210 Продолжается приём заявок на псковский молодёжный фестиваль «Движение улиц»
27.06.2025, 11:120 Организаторы фестиваля «Довмонт Псковский» раскрыли еще два клуба-участника 27.06.2025, 10:570 Восемь псковских призывников пополнили ряды элитного Президентского полка 27.06.2025, 10:530 В Великолукском районе осужден мужчина за ДТП со смертельным исходом 27.06.2025, 10:490 «Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем. ВИДЕО
27.06.2025, 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 27.06.2025, 10:430 Мошенники представились менеджерами по инвестициям и обманули псковичей 27.06.2025, 10:240 Рекордная доля россиян перестала бояться увольнения 27.06.2025, 10:090 «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни
27.06.2025, 09:590 Свыше 60% псковских работников страдают синдромом самозванца — исследование 27.06.2025, 09:490 Воспитанники детского инклюзивного центра набираются сил и впечатлений в «Михайловском» 27.06.2025, 09:350 Ford Focus сгорел на улице Строителей в Дно 27.06.2025, 09:300 Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
27.06.2025, 09:150 В РФ разрешат онлайн-продажи товаров 18+ по биометрии 27.06.2025, 09:000 В расположенной в Чили самой сухой пустыне мира выпал снег 27.06.2025, 08:400 Демонтаж штукатурного слоя продолжается в Троицком соборе Пскова 27.06.2025, 08:200 Жителя Порхова осудили за кражу iPhone
27.06.2025, 08:000 По 300 тысяч будут платить псковским родителям за рождение третьего ребенка 27.06.2025, 07:300 120 лет прошло со дня революционного восстания на броненосце «Потемкин» 27.06.2025, 07:000 Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня 27.06.2025, 01:110 «Галерея-джаз» в Поганкиных палатах. ФОТОРЕПОРТАЖ
26.06.2025, 22:590 Мы уходим, уходим красиво! 26.06.2025, 22:001 Куда обращаться россиянам в случае отказа лечения по ОМС, рассказал юрист 26.06.2025, 21:400 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 27 июня 26.06.2025, 21:272 Александр Козловский: Задача парламентских выборов 2026 года – безоговорочная победа
26.06.2025, 21:200 Всероссийская акция «Культурная суббота. Краеведение» стартует 7 июля 26.06.2025, 21:190 В Госдуме предложили ввести «Котопаспорт» для всех питомцев 26.06.2025, 21:161 Гастрономические партнеры накормят гостей фестиваля «Довмонт Псковский» 26.06.2025, 21:042 Андрей Беляев: Дом молодёжи в Великих Луках станет новой точкой роста
26.06.2025, 20:590 Техническое состояние детских площадок оценят в Псковском районе 26.06.2025, 20:530 Суд обязал вернуть дачнице из Локнянского района переведенные мошенникам деньги 26.06.2025, 20:432 На площадке псковского фестиваля «Хельга» в третий раз начали косить траву 26.06.2025, 20:340 Приставы взыскали с псковички более 390 тысяч рублей за задержку оплаты поставки продуктов
26.06.2025, 20:310 Выпускники Псковского филиала Университета ФСИН высадили ель 26.06.2025, 20:190 Агроклассы откроются в двух школах Псковского района в новом учебном году 26.06.2025, 19:580 «Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем 26.06.2025, 19:440 Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Поганкиных палатах в Пскове
26.06.2025, 19:320 Мотивацию участия молодёжи в политике обсудили в региональном парламенте 26.06.2025, 19:250 Ограничение движения на улице Вокзальной в Великих Луках продлевают до 3 июля 26.06.2025, 19:040 Незаконно размещенные информационные конструкции демонтировали на улицах Пскова 26.06.2025, 18:530 Гости Пушкинского заповедника смогут побывать на арт-экскурсии под сенью Михайловских рощ
26.06.2025, 18:410 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен князю Довмонту 26.06.2025, 18:401 Игорь Дитрих участвует в составе делегации Псковской области в Форуме регионов России и Беларуси 26.06.2025, 18:170 Праздник выпускников в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.06.2025, 18:055 Кинотеатр строгого режима
26.06.2025, 17:530 Программы общественного здоровья внедрят на предприятиях Псковской области 26.06.2025, 17:400 Умер режиссер Юрий Мастюгин 26.06.2025, 17:310 «Три мудреца»: Страна невыученных уроков. ВИДЕО 26.06.2025, 17:200 Убийцу пса Мухтара в Псковской области отправят на принудительное лечение
26.06.2025, 17:100 «Газпром межрегионгаз Псков» направил должникам около 2 тысяч уведомлений о задолженности 26.06.2025, 16:540 Александр Седунов: Трехдневное голосование делает выборы доступнее  26.06.2025, 16:490 Псковичи попали в топ МТС Линк по онлайн-обучению этой весной 26.06.2025, 16:480 Антон Минаков: Реорганизация больниц — оптимальное решение
26.06.2025, 16:380 Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев 26.06.2025, 16:380 Молодежный центр появится в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра 26.06.2025, 16:370 Приставы вынудили жителя Локни вернуть собутыльнику сбережения 26.06.2025, 16:293 Незаконное нахождение лошадниц в Детском парке запечатлели псковичи
26.06.2025, 16:280 Губернатор Псковской области готов работать со всеми партиями — Антон Минаков 26.06.2025, 16:193 Правила пользования такси в эпоху отключения инета 26.06.2025, 16:180 Первый кастинг «Битвы талантов» в Пскове пройдет 29 июня 26.06.2025, 16:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 июня
26.06.2025, 16:100 Т1: Управление бизнес-процессами на основе данных — абсолютный тренд на рынке 26.06.2025, 15:570 Минцифры запустило мультиязычное приложение для оформления въезда иностранцев 26.06.2025, 15:380 Антон Мороз: Цифровые инструменты кардинально меняют логику надзора 26.06.2025, 15:260 Итоги благотворительной акции «День защиты детей» подвели в Пскове
26.06.2025, 15:210 В псковском «Птичьем дворике» пожаловались на характер малыша выдры Барни 26.06.2025, 15:170 День семьи, любви и верности отметят в усадьбе Корвин-Круковских в великолукском Полибино 26.06.2025, 15:030 Давление воды понизится Великих Луках 30 июня 26.06.2025, 15:020 Две партии говядины без документов не прошли контроль на госгранице в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru