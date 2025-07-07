Общество

В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов планирует представить законопроект, в котором предлагается выплачивать дополнительную пенсию с 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, на текущий момент пенсию повышают при достижении 80 лет или получении первой группы инвалидности.