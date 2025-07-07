Общество

БТР-40, «Катюшу» и легендарную ГАЗ-24 смогут увидеть псковичи 10 июля

Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество» проводит бронепробег «Дорога мужества», который пройдет через Псков 10 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-служба Военно-технического общества

В этом году акция приурочена к 80-й годовщине Великой Победы.

В бронепробеге принимают участие восстановленные образцы советской военной техники: БТР-40, БРДМ-1, «Катюша» (БМ-13НМ), БРДМ-2, БМ-8-24, а также армейские автомобили УАЗ-469, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗИС-5, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1 и легендарная «Волга» ГАЗ-24.

9 июля показ техники пройдет в городе Великие Луки в 17:00 по адресу: площадь Ленина, стела «Город воинской славы».

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10 июля колонна приедет в Псков. Показ техники пройдет с 15:00 до 17 00 по адресу: площадь Победы, 1.

С 8 по 14 июля колонна демилитаризованной техники проедет по маршруту: Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь.

Общая протяжённость пути составит более 1590 километров.

В каждом городе участники проведут встречи с жителями, расскажут о военной технике и боях, возложат цветы к памятникам павшим.