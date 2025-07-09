Общество

Марина Гаращенко перечислила причины реорганизации районных больниц

Причины реорганизации районных больниц назвала министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Количество посещений на одного врача в наших медицинских организациях составляет 16 в день, что в 1,5 раза ниже норматива по РФ (24 посещения). Данные показатели свидетельствуют о неэффективном использовании кадровых ресурсов: коек много — пациентов мало, а медицинских работников нужно много, чтобы содержать круглосуточные койки (один пост — четыре врача)», — следует из доклада Марины Гаращенко.

По словам министра здравоохранения области, таким образом возникает кадровый дисбаланс: переизбыток врачей в стационарах и их нехватка в первичном звене здравоохранения.

«Кроме того, фиксируется переизбыток прочего персонала. В среднем на двух медицинских работников приходится один человек из числа прочего (немедицинского) персонала. Еще одна немаловажная предпосылка объединения — "слабый" управленческий персонал на местах, отсутствие компетентных руководителей районных / межрайонных больниц», — добавила Марина Гаращенко.

На момент начала реорганизации назначенные руководители были в Островской, Псковской, Стругокрасненской межрайонных больницах, Дедовичской, Себежской районных больницах. В остальных муниципальных образованиях — исполняющие обязанности, которые, как правило, работали по основной должности врачами.

«Следствием неверных управленческих решений, а также прогрессирующего кадрового дефицита в районных и межрайонных больницах стало критически низкое на протяжении ряда лет исполнение объемов оказания первичной медико-санитарной помощи

населению, отсутствие системной работы с пациентами по выявлению и лечению хронических заболеваний, которые и являются основными причинами смертности населения», — заключила она.