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Общество

Главврачи Островской и Псковской межрайонных больниц отчитались об итогах реорганизации

10.07.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

О результатах реорганизации учреждений здравоохранения отчитались главные врачи Островской и Псковской межрайонных больниц Гайк Хачатрян и Елена Уткина в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В состав Островской межрайонной больницы входит круглосуточный стационар на 173 койки. И я хочу обратить внимание, что из них 92 койки расположены в головном учреждении и 81 койка расположена во всех филиалах вместе взятых. Поликлиника представлена мощностью в 1600 посещений в смену, из которых 700 - это главное учреждение, 900 - все остальные филиалы вместе взятые. Также имеется 60 ФАПов в структуре, из которых 27 - это главное учреждение и 33 в филиалах», - сообщил Гайк Хачатрян.

Он отдельно остановился на кадровом вопросе.

«Всего в объединенной больнице работает 955 сотрудников, из которых 120 врачей, медицинских сестер 336, фельдшеры 67, младший персонал 88, прочий персонал 344. Но что я хочу обратить внимание, что в головном учреждении работает 64 врача из 120, которые имеются в объединенной больнице, что составляет более 50% от всего количества врачей, которые есть в больнице. Было много опасений с стороны филиалов, что кадры будут перетягиваться в главные учреждения. Но мы действуем совершенно по-другому, трудоустраиваем, наоборот, в филиалы», - добавил главврач.

Также он отметил и работу со студентами-целевиками.

«На сегодняшний день у нас есть 37 целевика, которые получают высшее образование, и 12, которые получают среднее медицинское образование, - сказал Гайк Хачатрян. - В этом году у нас будет заявлено 10 целевиков на высшее и 2 на среднее образование». 

Далее с отчетом выступила главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. Она начала выступление с краткой истории о реорганизации ее учреждения. Затем перешла к статистическим данным.

«Круглосуточный стационар - 132 койки, дневной стационар - 95 коек, отделение паллиативной медицинской помощи - 18 коек, шесть поликлиник, мощность от 200 до 750 посещений в смену. У нас девять офисов общей практики, 67 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре амбулатории. Основная цель объединения – это охрана здоровья населения путем осуществления лечебно-профилактической деятельности, повышения доступности и качества медицинской помощи населению районов и, конечно, снижение показателей смертности населения и увеличение продолжительности жизни населения Псковской области», - сообщила Елена Уткина.

Как и ее островский коллега, она остановилась на одном из животрепещущих вопросов – кадровом.

«На сегодняшний день в структуре учреждения работают 495 медицинских кадров. Из них 108 врачей, 325 среднего медицинского персонала и 62 человека - младший медицинский персонал. За период реорганизации практически нам удалось сохранить весь кадровый медицинский состав. Количество уволенных - всего 7 человек. Это представители в основном административно-управленческого аппарата и прочий персонал. Среди них есть и медицинские работники, которые уволились (их всего три человека) в связи с уходом на пенсию или с переездом в другой регион», - сказала Елена Уткина.

Также в Псковской межрайонной больнице активно ведется работа с целевиками.

«На сегодняшний день у нас заключено 46 целевых договоров на обучение по программе "специалитет". 15 договоров заключено по программе среднего медицинского образования. В 2025 году мы ожидаем терапевта в Струги Красные, 3 терапевта в Псковский район из Ленинградской области и города Москвы. И четвертый терапевт обещал приехать из города Иркутска, тоже ждем с нетерпением. И к нам приходят на работу два фельдшера и пять медицинских работников. Наибольшее количество кадров, наших целевиков, ребят, которые учатся и в высших учебных заведениях, и в средних, мы ожидаем в 2026-2027 годах из этих 46 целевых договоров», - добавила Елена Уткина.

Отдельно главврач отметила материально-техническое обеспечение филиалов и головной больницы.

«По программе "Федеральное развитие здравоохранения Псковской области" во все филиалы закупается новое диагностическое оборудование, рентгенологическое, ультразвуковое. Новые рентгеновские аппараты поступят в этом году в Псковский район, Палкинский район. Уже установлен и введен в Стругах Красных, все кабинеты оснащены диагностическим оборудованием. И на сегодняшний день закуплено диагностическое оборудование и оборудование для модульных ФАПов, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Во всех филиалах полностью обновлен автопарк. Всего у нас 83 единицы. Из них три – это комплекс лучевой диагностики и 10 мобильных передвижных комплексов, которые мы тоже используем активно», - заключила Елена Уткина.

Пресс-портрет
Уткина Елена Владимировна
Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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