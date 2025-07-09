Общество

Петр Алексеенко: Люди недовольны сокращением финансирования здравоохранения

Основным фактором недовольства псковичей является не сокращение населения, а именно сокращение финансирования медицинских учреждений, заявил депутат фракции КПРФ Петр Алексеенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы послушали большой объем информации. Хотелось бы услышать и пациентов, которые проводят митинги. Основная причина — это не сокращение населения, а сокращение финансирования. Во времена, когда я работал, у нас на заводе был свой травмпункт. В Белоруссии тоже есть нормальные полноценные врачи и никакой реорганизации», — подчеркнул Петр Алексеенко.

«Только социалистический путь развития может помочь стране выйти из текущего кризиса в сфере здравоохранения», - заключил коммунист.