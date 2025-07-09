Прощание с оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля

Прошедший по Великолукскому району ураган обошелся без жертв - Михаил Ведерников

Энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев в Великолукском районе

Как «добыть» летом антиоксиданты из овощей и фруктов, рассказал нутрициолог