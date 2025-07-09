Общество

Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев

Ушел из жизни оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев.

Фото: ГТРК «Псков»

Максим Лебедев работал на ГТРК с ноября 2020 года.

«С глубокой скорбью сообщаем о внезапной кончине. Он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его профессионализм, чувство юмора и готовность прийти на помощь всегда вдохновляли нас. Он навсегда останется в нашей памяти человеком, любящим свое дело и преданным своим друзьям. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Максиме навсегда останется в наших сердцах», - говорится в посте коллег.