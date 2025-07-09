Общество

В деревни Полибино Великолукского района идёт восстановление пострадавших от стихии домов

В деревне Полибино пострадало 25 домов из-за непогоды. Об этом пишет в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram-канал

«Пострадали 25 домов. И здесь речь не только о крышах, но и надворных постройках, как, например, на Народной, 1: ветром повредило кровлю дома, баню, дровник и свинарник. Пообщались с жителями деревни, обсудили возможные способы устранения последствий», - пишет депутат.

Сейчас на первом этапе идет разборка завалов, освобождаются подходы к домам. На месте работают специалисты разных служб, волонтеры, помогают местные жители. По предварительным прогнозам, 11 июля в деревне Полибино полностью должно быть восстановлено электричество.

«На следующем этапе начнется восстановление крыш и надворных построек, помощь окажем по линии нашего благотворительного фонда "Земляки"», - отметил Александр Козловский.





Расчистка завалов ведется и в других пострадавших, хоть и в меньшей степени, населенных пунктах района. 11 июля волонтеры «Единой России» Великих Лук и Великолукского района помогут жителям деревни Завод: помогут до конца расчистить заваленную дорогу.

Напомним, что раннее в Великолукском районе оценили ущерб при урагане.