Происшествия

В Великолукском районе оценивают ущерб, нанесенный домовладениям при урагане. ФОТО

В Великолукском районе оценивают ущерб, нанесенный домовладениям при урагане 9 июля. Также ведется расчистка дорог от упавших деревьев и восстановление линий электропередачи. Об этом рассказал глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фотографии и видео: Алексей Кузьмин / Telegram

«Вчерашний циклон, обрушившийся на Великолукский район в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня, нанес серьезный ущерб. Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения. Выехал в Полибино для оценки масштаба трагедии и личного общения с жителями. Понимаю вашу тревогу и заверяю, что администрация района, администрация Пореченской волости, энергетики, работники дорожной службы, волонтеры делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий стихии», - сообщил Алексей Кузьмин.

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От отметил, что работает комиссия от администрации района для составления актов и оценки ущерба, нанесенного домовладениям. Каждое обращение граждан рассмотрят в индивидуальном порядке.

«Сейчас основные силы брошены на расчистку местных дорог. Федеральная и региональная трассы были расчищены уже вчера. В круглосуточном режиме работают 5 бригад энергетиков, и еще 5 находятся на подъезде. Где это необходимо, будут установлены генераторы. Сначала энергетики восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ. Восстановление электроснабжения –приоритетная задача, но, к сожалению, работу осложняет продолжающийся дождь. Благодарю местных жителей за активное участие в расчистке территорий и понимание сложившейся ситуации», - добавил глава района.

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При обнаружении поваленных деревьев можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) района по телефону: 5-00-22.

О случаях отключения электроэнергии необходимо сообщать в «Россети» по телефону «горячей линии»: 8-800-220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов — 220.

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Кадры последствия прохождения смерча, предварительно, категории EF2 близ деревни Полибино в Великолукском районе опубликовала питерская команда «Охотников за штормами».

Фото: Охотники за штормами / Telegram

«Смерч прошёл буквально за несколько минут до прибытия ребят к месту события! Отмечался резкий и насыщенный запах свежей древесины. Также наблюдались ярко выраженные вымеобразные облака», - сообщается в их Telegram-канале.