Общество

Детская площадка появится возле спортивной на Запсковье

На оборудование детской площадки на территории между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности в Пскове могут выделить 2 490 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс. Карты

Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоять из трех башен, соединенных между собой наклонным и подвесным мостами и вынесенным гимнастическим комплексом.

Второй комплекс - башня с крышей. Он будет представлять из себя башню с детской горкой. Рассчитан на возраст от 3 до 7 лет.

Также планируется установить качель «Гнездо».

Подрядчика определят 21 июля. Он должен будет сделать площадку до 15 сентября текущего года.

Напомним, в июне здесь начали монтаж спортивной площадки.