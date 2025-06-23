Спорт

Начат монтаж спортивной площадки в сквере на Запсковье

Монтаж спортивной площадки начали в новом сквере на Запсковье, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Первые очертания будущей спортивной площадки в новом сквере, расположенном между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности, уже начинают проявляться. Также заасфальтировано несколько пешеходных дорожек», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что после совместного выезда на объект с губернатором Михаилом Ведерниковым было принято решение дополнить территорию современной детской площадкой.

«Квартал большой, и мы хотим, чтобы каждая семья имела максимум удобств для своего досуга. Так что вскоре, всё необходимое для полноценного семейного досуга будет прямо под окнами: тренировки, прогулки и развлечения для детей», - сообщил глава города.

Напомним, благоустройства начали весной текущего года.

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На ее строительство выделили 9 498 960 рублей.