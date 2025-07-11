Губернатор отметил заслуги «Дружины» в содействии обороне и безопасности региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил заслуги регионального отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Торжественное мероприятие, приуроченное к двухлетию со дня создания объединения дружинников, прошло в пятницу, 11 июля, в правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Глава региона поздравил участников отряда со второй годовщиной его создания и напомнил, что изначально у идеи организации такой структуры в Псковской области было немало критиков. «Многие не верили, что у нас найдется достаточно добровольцев для выполнения таких сложных и ответственных задач. А я знал, что найдется. Во время поездок в районы, встреч с активными жителями часто слышал, как они просили дать им возможность быть полезными для Псковской земли в это сложное время», — отметил Михаил Ведерников.
Сейчас в рядах «Дружины» мужчины и женщины — не только военнослужащие и сотрудники силовых структур в запасе. Это ремесленники, предприниматели, сотрудники организаций и предприятий, охотники, работники учреждений здравоохранения и образования, представители патриотических общественных организаций, профсоюзов и просто неравнодушные люди, которые видят угрозы и хотят быть полезным для родной земли.
Губернатор обратил внимание на высокую эффективность деятельности отряда: дружинники стали значимыми помощниками правоохранительных органов, силовых структур и правительства области. «Сегодня вами успешно выполнено более 2 тысяч поставленных задач», — рассказал глава региона и отметил, что правительство области делает все, чтобы обеспечить группы современным оборудованием, внедорожниками, катерами, тепловизорами, антидроновыми системами.
«Дружина» регулярно проводит учения, в том числе с участием правоохранительных, силовых структур и других ведомств. Слова признательности губернатор выразил псковским полицейским, которые систематически делятся с дружинниками своими знаниями и умениями, необходимыми для эффективного участия в обеспечении безопасности граждан. Отдельная благодарность — пограничникам, которые провели одно из масштабных тактико-специальных занятий в деревне Самолва, где отработали слаженно, профессионально и эффективно.
В продолжение торжественного мероприятия губернатор вручил благодарственные письма правительства Псковской области наиболее активным представителям отряда «Дружина», которые внесли существенный вклад в сохранение правопорядка и оказали содействие силовым структурам в обеспечении безопасности граждан при подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Также отмечены сотрудники регионального УМВД и Пограничного управления Псковской области за оказание практической и методической помощи личному составу отряда «Дружина» в реализации задач по обеспечению правопорядка на территории области.
С ответным словом обратился участник псковского отряда «Дружина» Игорь Иванов.
Поддержать своих напарников в этот день собрались десятки дружинников из разных муниципальных округов Псковской области. Евгений Соколов из Пскова назвал отряд дружным коллективом единомышленников, которому удается успешно выполнять поставленные правительством региона задачи.
Напомним, распоряжение о создании отряда содействия обороне «Дружина» в Псковской области губернатор Михаил Ведерников подписал в июле 2023 года. Отряд оказывает помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, а также участвует в реализации госпрограмм в указанных сферах.