Общество

Губернатор отметил заслуги «Дружины» в содействии обороне и безопасности региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил заслуги регионального отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Торжественное мероприятие, приуроченное к двухлетию со дня создания объединения дружинников, прошло в пятницу, 11 июля, в правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил участников отряда со второй годовщиной его создания и напомнил, что изначально у идеи организации такой структуры в Псковской области было немало критиков. «Многие не верили, что у нас найдется достаточно добровольцев для выполнения таких сложных и ответственных задач. А я знал, что найдется. Во время поездок в районы, встреч с активными жителями часто слышал, как они просили дать им возможность быть полезными для Псковской земли в это сложное время», — отметил Михаил Ведерников.

Сейчас в рядах «Дружины» мужчины и женщины — не только военнослужащие и сотрудники силовых структур в запасе. Это ремесленники, предприниматели, сотрудники организаций и предприятий, охотники, работники учреждений здравоохранения и образования, представители патриотических общественных организаций, профсоюзов и просто неравнодушные люди, которые видят угрозы и хотят быть полезным для родной земли.

Губернатор обратил внимание на высокую эффективность деятельности отряда: дружинники стали значимыми помощниками правоохранительных органов, силовых структур и правительства области. «Сегодня вами успешно выполнено более 2 тысяч поставленных задач», — рассказал глава региона и отметил, что правительство области делает все, чтобы обеспечить группы современным оборудованием, внедорожниками, катерами, тепловизорами, антидроновыми системами.

«Дружина» регулярно проводит учения, в том числе с участием правоохранительных, силовых структур и других ведомств. Слова признательности губернатор выразил псковским полицейским, которые систематически делятся с дружинниками своими знаниями и умениями, необходимыми для эффективного участия в обеспечении безопасности граждан. Отдельная благодарность — пограничникам, которые провели одно из масштабных тактико-специальных занятий в деревне Самолва, где отработали слаженно, профессионально и эффективно.

«За два года прошло 267 учебных мероприятий. Все полученные навыки "Дружина" успешно применяет на благо региона и наших жителей, предотвращая трагедии, спасая людей, участвуя в поисках пропавших. Спасибо за ваши увлеченность, неравнодушие, готовность тратить свои силы и время на обеспечение безопасности в регионе», — завершил выступление Михаил Ведерников.

В продолжение торжественного мероприятия губернатор вручил благодарственные письма правительства Псковской области наиболее активным представителям отряда «Дружина», которые внесли существенный вклад в сохранение правопорядка и оказали содействие силовым структурам в обеспечении безопасности граждан при подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также отмечены сотрудники регионального УМВД и Пограничного управления Псковской области за оказание практической и методической помощи личному составу отряда «Дружина» в реализации задач по обеспечению правопорядка на территории области.

С ответным словом обратился участник псковского отряда «Дружина» Игорь Иванов.

«Мы начинали с небольшой команды. Сейчас "Дружина" стала народной и охватила большой спектр групп людей. Созданы филиалы во всех муниципалитетах. Благодаря правительству Псковской области "Дружина" участвует во многих мероприятиях, оттачивая свое мастерство. Вместе с воинскими частями и другими подразделениями мы проводим учения. На творческих площадках участвуем в патриотических мероприятиях, узнавая больше об истории нашего края, вспоминая о подвигах наших бойцов. Мы также содействуем в организации помощи ребятам — участникам СВО. Кроме того, сотрудники "Дружины" уходят на СВО, а герои спецоперации по возвращении становятся дружинниками. Еще раз спасибо за ваше решение о создании отряда, которое вы приняли 2 года назад», — обратился дружинник к губернатору.

Поддержать своих напарников в этот день собрались десятки дружинников из разных муниципальных округов Псковской области. Евгений Соколов из Пскова назвал отряд дружным коллективом единомышленников, которому удается успешно выполнять поставленные правительством региона задачи.

«Испокон веков нашу малую родину — Псковскую землю — осаждают враги, внутренние и внешние. Защита и безопасность наших детей, женщин, семей, рода, Отечества — святая обязанность и право мужчин. Воспользоваться возможностью, предоставленной правительством области, чтобы умело и достойно выполнить свой долг мужчины по защите Отечества, я не мог избежать, поэтому я в псковской "Дружине"», - сказал Евгений Соколов.

Напомним, распоряжение о создании отряда содействия обороне «Дружина» в Псковской области губернатор Михаил Ведерников подписал в июле 2023 года. Отряд оказывает помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, а также участвует в реализации госпрограмм в указанных сферах.