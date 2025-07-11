Град, ливень и сильный ветер настигли южные районы Псковской области

Сильный ливень прошёл в центре Себежа сегодня, 11 июля. На окраинах районах местные жители застали град крупных размеров. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: газета «Призыв»/ ВКонтакте
Неблагоприятные погодные явления дошли и до Пыталовского района. Из-за сильного ветра попадали деревья, задев провода ЛЭП.
Фото: газета «Пушкиногорский край»/ ВКонтакте
Напомним, что сегодня, 11 июля, поступило предупреждение, что на территории Псковской прогнозируются неблагоприятные явления. С 15.00-18.00, начиная с южных районов, ожидаются грозы, шквалистый ветер и ливни.