Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером на юге Псковской области

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в Псковской области ближе к вечеру 11 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

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«МЧС России предупреждает: на территории региона прогнозируются неблагоприятные явления. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. Сегодня с периода 15.00-18.00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами шквалистый ветер порывами 19-24 метров в секунду, местами ливни», - сообщили в МЧС.

В ведомстве также напомнили правила поведения во время непогоды: