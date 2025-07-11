Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером на юге Псковской области

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в Псковской области ближе к вечеру 11 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.
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«МЧС России предупреждает: на территории региона прогнозируются неблагоприятные явления. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. Сегодня с периода 15.00-18.00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами шквалистый ветер порывами 19-24 метров в секунду, местами ливни», - сообщили в МЧС.
В ведомстве также напомнили правила поведения во время непогоды:
- в условиях недостаточной видимости нужно быть осторожным за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим;
- в грозу не стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, избегать водоёмов;
- пешеходам следует быть максимально внимательными на переходах.