Общество

В Пыталовском округе вторые сутки устраняют последствия шторма

В Пыталовском муниципальном округе вторые сутки продолжаются восстановительные работы после шторма, который прошёл в пятницу, 11 июля. На данный момент специалисты устранили обрывы линий электропередач почти на шести километрах, а также планируется замена четырёх опор ЛЭП. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«Коммунальщиками убрано 15 больших деревьев с проезжей части дорог, улиц. Деревья распилены, вывезены. Идет уборка дворовых территорий, парков, скверов. Отрабатываются частные заявки от населения. Много сложностей из-за нехватки специализированной техники, больших кранов и вышек», - отметила она.

Во всех социальных учреждениях города и округа подача электроэнергии и воды восстановлена. Сегодня, 13 июля, для устранения последствий шторма задействованы четыре бригады.

«Работы идут вторые сутки, продолжены будут до полной ликвидации последствий шторма. Прошу всех набраться терпения. ЕДДС отрабатывает все поступившие заявки», - написала Вера Кондратьева.

Также она рассказала, что сегодня после 14.00 в деревне Пыталовские Хутора будет осуществлен подвоз питьевой воды (на площадку возле гаражей).