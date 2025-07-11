Общество

Такие праздники точно нужны – Игорь Иванов о форуме молодых семей

Необходимость и полезность таких праздников, как VI Форум молодых семей для горожан и профсоюзов отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Такие мероприятия точно необходимо делать. Шестой год подряд. Эмоции моря, молодые семьи, просто жители и гости города приходят на площадки и есть чем заняться. Мы можем здесь себя позиционировать, рассказать. Наши ребята проводят конкурсы для молодежи, для подрастающего поколения. Мы рассказываем о наших здравницах, о наших туристических объектах. Тем самым мы популяризируем и спорт, и здоровый образ жизни. И вообще, видите, заряд просто позитива. Люди отдыхают, улыбаются друг другу. У нас непростое время, этого запроса как раз не хватает. Поэтому все молодцы, только продолжать, а мы обязательно будем принимать участие», - сказал Игорь Иванов.

Напомним, форум проходит в шестой раз. Все гости и жители Псковской области могут посетить интерактивные площадки и лекции.