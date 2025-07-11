Общество

Интерактивные площадки могут посетить псковичи на форуме молодых семей

Различные интерактивные площадки для взрослых и детей разных возрастов действуют в рамках VI форума молодых семей в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для взрослых проводились различные лекции: «Дети и гаджеты», «Важность правильной игры в развитии детей», «Половое воспитание для родителей». Действовала площадка от центра «Мой Бизнес».

На протяжении всего праздника действуют лучный тир, палатка Псковского отделения Российского Красного Креста, где детям рассказывали об оказании первой помощи, Клуб юных техников. Также все желающие могли поиграть в лазертаг.

Была представлена площадка от Экобазы, где посетители обучались экологической грамотности и правильной сортировке бытовых отходов.

Для совсем юных посетителей действовала площадка «Игры нашего двора», где дети могли поиграть в тактильные игры и игрушки.

Форум проходит при поддержке министерства по молодежной политике Псковской области.

Напомним, что форум молодых семей проходит в Пскове сегодня, 13 июля.