Интерактивные площадки могут посетить псковичи на форуме молодых семей

Различные интерактивные площадки для взрослых и детей разных возрастов действуют в рамках VI форума молодых семей в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Для взрослых проводились различные лекции: «Дети и гаджеты», «Важность правильной игры в развитии детей», «Половое воспитание для родителей». Действовала площадка от центра «Мой Бизнес».
Была представлена площадка от Экобазы, где посетители обучались экологической грамотности и правильной сортировке бытовых отходов.
Для совсем юных посетителей действовала площадка «Игры нашего двора», где дети могли поиграть в тактильные игры и игрушки.
Форум проходит при поддержке министерства по молодежной политике Псковской области.
Напомним, что форум молодых семей проходит в Пскове сегодня, 13 июля.