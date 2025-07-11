Общество

Среди россиян на 30% вырос спрос на туры в дикую природу

Лето в России — лучшее время для экотуризма: в это время нерпы на Белом море и Байкале греются на скалах, киты у берегов Териберки устраивают шоу с прыжками, а камчатские медведи ловят рыбу на водопадах. В Национальном туроператоре «Алеан» 14 июля рассказали «Известиям», где, когда и как безопасно наблюдать за животными.

«В сравнении с аналогичными датами прошлого года спрос на летние экскурсионные туры по России, включающий наблюдение за животными и загородные объекты размещения вблизи национальных парков, вырос на треть. В числе наиболее популярных направлений путешествий экотуристов — Байкал, Камчатка, Мурманская, Астраханская и Архангельская области», — пояснила коммерческий директор компании Оксана Булах.

На Байкале туристы могут увидеть нерп в естественной среде обитания. Июль-август — лучшее время для наблюдений. Крупнейшее лежбище находится на Ушканьих островах: за редкими пресноводными нерпами наблюдают со специальной смотровой площадки через прорези в стене. Главные рекомендации для туристов — двигаться как можно тише, потому что животные очень пугливы и могут скрыться под водой при малейшем шуме. Также нерп можно увидеть на мысе Хобой острова Ольхон и вне дикой природы в нерпинарии в Листвянке.

В Архангельской области, в акватории Онежского полуострова, можно наблюдать за кольчатыми нерпами, лахтаками (подвид тюленей), белухами, морскими птицами.

Наблюдение за нерпами и лахтаками происходит с открытой резиновой лодки. Иногда нерп можно увидеть и с берега. За белухами тоже можно наблюдать с воды, бывает, что они проплывают прямо под лодкой — это грациозные арктические киты, известные своими «разговорами» и дружелюбным поведением», — добавила управляющая лоджа «Летняя Золотица» Екатерина Седова.

В Мурманской области, в районе Териберки, с апреля по сентябрь устраивают фотоохоту на китов. Пик активности животных приходится на середину лета, но гарантии увидеть китов во время морского сафари нет. Впрочем, туристам предлагают скрасить водную прогулку рыбалкой и дегустацией морских деликатесов.

Летняя поездка на Камчатку обещает знакомство с богатой фауной региона. Из фототура можно привезти снимки бурых медведей, рыбачащих на лосося во время нереста. Путешественников размещают на озерах. Одни из главных фотолокаций — Курильское озеро и озеро Двухюрточное. Снимки делают в утреннее и вечернее время, когда медведи ловят рыбу. Кроме того, на Камчатке, в Авачинской долине, можно встретить сусликов-евражек. Также в акватории полуострова можно наблюдать косаток.

Поездку в Астраханский биосферный заповедник планируют на вторую половину лета. В это время в дельте Волги распускаются лотосы. Прогулку к цветочным полям можно совместить с бердвотчингом: на территории заповедника обитают около 300 видов птиц, в том числе краснокнижные (орлан-белохвост, кудрявый пеликан).

Эксперты отмечают, что путешественникам, выбравшим природные маршруты, необходимо следовать принципам осознанного экотуризма, пишут «Известия».

«Перед выходом на маршрут проводится обязательный брифинг с гидом и инструктаж гостей, во время которого мы разъясняем правила поведения в дикой природе. Важно не шуметь, не делать резких движений, не кормить диких животных, уходить, если они проявляют беспокойство, использовать бинокли и камеры с зумом, чтобы минимизировать вторжение в их среду», — указала Седова.