Общество

Основания для изъятия оружия перечислили псковичам

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает о порядке хранения и условиях перехода в государственную собственность изъятого и добровольно сданного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Основания для изъятия оружия регламентируются Федеральным законом «Об оружии». К ним относятся следующие случаи:

нарушение правил ношения — использование оружия в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования;

несоблюдение требований безопасности — нарушение правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов;

проблемы с лицензированием — аннулирование лицензии или возникновение обстоятельств, препятствующих её получению;

смерть собственника оружия.

Изъятые или сданные оружие и патроны должны быть отчуждены их собственником в соответствии с законом или получены им в соответствии с требованиями ФЗ в течение одного года со дня их изъятия или сдачи. Собственник может отказаться от права собственности на такое оружие.

При несоблюдении указанных сроков оружие переходит в собственность государства, подлежит утилизации, а также может быть использовано Росгвардией или другими государственными военизированными организациями.