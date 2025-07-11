Более 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Островский рубеж»

В Псковской области пройдет масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
20 июля в деревне Холматка Островского района будут воссозданы героические сражения Великой Отечественной войны — в том числе оборона и прорыв знаменитой линии «Пантера». Начало в 11:00.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
В боях примут участие более 300 реконструкторов. Будут задействованы десятки единиц исторической боевой и игровой техники. Сцены сражений дополнят профессионально подготовленными взрывами.
Помимо военных реконструкций, посетителей ждут интерактивные зоны: полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт.
На площадке выступят музыканты Эстрадно-джазового оркестра Псковской области и другие коллективы. Проект «На нашей улице Победа» реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».