Общество

МТС открыла предзаказ в Псковской области на самые тонкие и легкие складные смартфоны Samsung Galaxy

Цифровая экосистема МТС первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и продвинутой камеры с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Предзаказ на новинки уже открыт и продлится до 21 июля.

Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах – синем, сером и чёрном, линейка Z Flip7 представлена в чёрном, синем и коралловом цветах. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон, — доступна в черном и белом цвете. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 27 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля.

«Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают всё более широкую аудиторию за счёт того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тыс. складных устройств на сумму 4,5 млрд рублей, что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2024 года.

Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа:

Samsung Galaxy Z Fold7 12/256Gb – 148 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 12/512Gb – 166 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 16/1Tb – 192 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256Gb – 91 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512Gb – 99 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128Gb – 69 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256Gb – 79 990 рублей.

Стоимость носимых устройств в МТС:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – 44 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm – 36 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm – 28 490 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm – 25 990 рублей.

О Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 — самый тонкий и лёгкий складной смартфон в истории серии. Новинка сочетает элегантный дизайн, расширенные возможности искусственного интеллекта и флагманскую производительность. Благодаря обновлённому форм-фактору и интерфейсу One UI 8 устройство стало ещё удобнее в использовании — как в сложенном, так и в раскрытом виде. Большой 8-дюймовый экран обеспечивает комфортную работу с контентом, а складная конструкция — мобильность без компромиссов.

Galaxy Z Fold7 получил улучшенный внешний дисплей с более широким соотношением сторон и усовершенствованным шарниром Armor FlexHinge, который стал прочнее и менее заметен при сгибе. Смартфон выполнен из надёжных материалов, включая стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 и усиленную алюминиевую рамку, а в структуру основного экрана теперь добавлена титановая пластина и более плотное ультратонкое стекло.

Флагманский чип Snapdragon 8 Elite для Galaxy обеспечивает высокую производительность и мгновенную работу AI-функций прямо на устройстве, включая перевод в реальном времени и генеративное редактирование изображений. Камера с разрешением 200 МП выводит мобильную съёмку на новый уровень: она передаёт мельчайшие детали и сохраняет яркость даже при слабом освещении. Поддержка HDR и интеллектуальная ночная съёмка делают контент ещё более выразительным.

Galaxy Z Fold7 также предлагает широкий набор инструментов на базе AI — от удалений объектов и шумов до генеративного редактирования и ассистентов для творчества. Новый режим многозадачности позволяет работать сразу в нескольких приложениях, а функции «Обвести и найти» и «Gemini Live» обеспечивают удобный поиск и взаимодействие с визуальным контекстом. Доступность функций зависит от региона проживания пользователя.

В устройстве реализованы современные меры безопасности: технология Knox и система KEEP защищают персональные данные и AI-приложения, включая шифрование на базе постквантовой криптографии.

О Samsung Galaxy Z Flip7 и Z Flip7 FE

Galaxy Z Flip7 — самый компактный и одновременно самый функциональный складной смартфон в линейке, который сочетает в себе мощь искусственного интеллекта, культовый дизайн и гибкий форм-фактор. Благодаря новому безграничному Flex экрану и усовершенствованной AI-интеграции, Flip7 становится настоящим карманным помощником — умным, удобным и адаптированным под ритм повседневной жизни.

Смартфон получил самый крупный внешний дисплей в истории серии Z Flip — 4,1-дюймовый Super AMOLED экран с яркостью до 2600 нит и частотой обновления 120 Гц. Он позволяет быстро отвечать на сообщения, смотреть расписание или делать селфи, не раскрывая устройство. Основной 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X обеспечивает насыщенную картинку, комфортный просмотр и плавную работу в любых условиях — даже под ярким солнцем благодаря технологии Vision Booster.

Galaxy Z Flip7 стал самым тонким устройством в линейке: весит всего 188 г, толщина в сложенном виде — 13,7 мм. Устройство защищено стеклом Gorilla Glass Victus 2, прочным алюминиевым корпусом и новым шарниром, который стал тоньше и выносливее. При этом смартфон получил аккумулятор повышенной ёмкости — 4300 мАч, чего хватает до 31 часа воспроизведения видео, а новый 3-нм процессор обеспечивает ещё более быструю и энергоэффективную работу.

Особое внимание уделено искусственному интеллекту. Смартфон работает на базе One UI 8 и Android 16, обеспечивая мультимодальное взаимодействие — от голосового поиска и управления на внешнем экране до персонализированных AI-советов. Пользователь может получать рекомендации, управлять задачами с помощью Gemini Live и сохранять важную информацию в Samsung Notes прямо с Flex дисплея. Функции «Стутус виджет» и «Мой день отображают актуальные уведомления, статус маршрутов, музыку, подкасты, события и сводки о самочувствии.

Камера в Galaxy Z Flip7 — одна из лучших на рынке для селфи: двойной модуль с 50 МП широкоугольным и 12 МП ультрашироким сенсором, режим ночной съёмки, 10-битный HDR и новые инструменты для съёмки с закрытым экраном. Благодаря функции «Двойной предпросмотр» и ползунку зума можно делать идеальные кадры с первого дубля, а «Портретная студия» предлагает креативные эффекты — от мультяшных до профессиональных.

Вместе с основной моделью компания также представила Galaxy Z Flip7 FE — более доступную версию с теми же ключевыми преимуществами: большим Flex экраном, камерой 50 МП и поддержкой персонализированных AI-сценариев. Samsung усилила меры безопасности: данные AI-приложений хранятся в изолированной среде с помощью технологии KEEP, поддерживается квантово-устойчивое шифрование, а обновлённая Knox Matrix обеспечивает дополнительную защиту всей экосистемы Galaxy.

О Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8 — это новейшее поколение носимых устройств, созданное для тех, кто хочет лучше понимать себя, следить за здоровьем и жить в активном ритме. Они стали самыми тонкими и удобными в линейке благодаря переработанному дизайну формы «кушон» и новой системе ремешка которая обеспечивает плотную посадку и точное отслеживание показателей. Это не просто гаджет а персональный ассистент, который помогает формировать полезные привычки — от сна до тренировок.

Galaxy Watch8 уделяют особое внимание качеству сна: анализируют циркадные ритмы, предлагают лучшее время для засыпания и выявляют признаки апноэ. Новая функция «Сосудистая нагрузка» показывает влияние стресса на сосуды во время сна, а «Советы по сну» помогают выработать стабильный режим. Впервые в носимых устройствах появилась функция измерения антиоксидантного индекса — за 5 секунд часы определяют уровень каротиноидов, позволяющих контролировать процессы старения.

Для спорта предусмотрен «Тренер по бегу», который оценивает уровень подготовки и предлагает индивидуальные планы тренировок с подсказками в реальном времени. Совместные забеги с друзьями, контроль уровня стресса, дыхательные практики и ИИ-анализ настроения — всё это делает новые Galaxy Watch полноценным помощником в заботе о себе. А функция показателя жизненных сил оценивает физическое и ментальное состояние, помогая понять, когда стоит притормозить, а когда — выложиться на максимум.

На Galaxy Watch8 работают на обновлённой Wear OS 6 с интеграцией голосового ИИ ассистента. Теперь устройство распознает команды вроде «начни пробежку» или «покажи ближайшие кафе» и управляют приложениями Samsung Health, Календарём и другими. Интерфейс One UI 8 Watch адаптирован под экран, а новые виджеты позволяют быстро получать нужную информацию.

Модель доступна в лаконичном дизайне в размерах 40 и 44 мм (графит, серебро), а версия Watch8 Classic — с фирменным механическим безелем и в 46 мм (чёрный, белый). Для самых активных — Galaxy Watch Ultra с прочным корпусом, увеличенной автономностью и новым цветом «Синий Титан». Все модели можно дополнить сменными ремешками под любой стиль.

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