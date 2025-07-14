В Псковской области вновь прогнозируют грозы, местами ливни и град

На территории региона сохраняются грозы и ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«Сегодня днем по Псковской области сохранятся грозы, местами ливни, град», - сообщили в МЧС.
МЧС России по Псковской области рекомендует:
- не стоит находится поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;
- необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;
- парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.