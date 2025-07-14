Общество

Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова

Предварительный прогноз синоптиков на эту неделю изменился – Псковскую область ожидают дожди. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Окончания дождей пока не видно. Мы находимся во влажной и тёплой воздушной массе, поэтому конвективные явления развиваются очень активно, относятся к ним ливни, шквалистые усиления ветра, грозы и град. На эту неделю, к сожалению, предварительный прогноз у синоптиков изменился, и мы прогнозируем пока дожди», – сказала Тала Нещадимова.

Не исключает она и пару теплых недель, так как в атмосфере всё может быстро измениться.

«Тот сухой период, который ожидался, уже не виден, но в атмосфере всё меняется очень быстро, и вполне возможно, что нас, все-таки, ожидают две теплые и сухие недели», – добавила синоптик.