Великолукское МЧС провело дополнительное обследование плавучего острова

Водолазная группа Великолукского отдела МЧС провела дополнительное обследование плавучего острова, находящегося в устье реки Еменка, пишет глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.
Фотография: Олег Майоров / Telegram-канал
Также специалисты исследовали береговую линию от озера Невельского до устья реки на наличие подобных угроз.
Водолазы установили структуру острова и основные параметры:
«Расчистить русло Еменки возможно только с использованием тяжелой техники (экскаватора), что осложняется особенностями рельефа - болотистый берег со стороны улицы Ленкоммуны», - пишет Олег Майоров.
По его словам, полученная информация будет использована для встреч со специалистами для определения окончательного комплекса работ, а также средств, необходимых для их выполнения.
Напомним, что ранее в Невельском округе ввели режим повышенной готовности из-за «плавучего» острова.