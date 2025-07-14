Общество

Великолукское МЧС провело дополнительное обследование плавучего острова

Водолазная группа Великолукского отдела МЧС провела дополнительное обследование плавучего острова, находящегося в устье реки Еменка, пишет глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фотография: Олег Майоров / Telegram-канал

Также специалисты исследовали береговую линию от озера Невельского до устья реки на наличие подобных угроз.



Водолазы установили структуру острова и основные параметры:

площадь острова около 300 кв.м.;

глубина острова около 1 метра;

структура острова неоднородная, состоит из травянисто-кустарниковой растительности, не имеет твердого основания;

глубина реки в месте нахождения острова – 2 метра;

течение реки под островом не заблокировано.



«Расчистить русло Еменки возможно только с использованием тяжелой техники (экскаватора), что осложняется особенностями рельефа - болотистый берег со стороны улицы Ленкоммуны», - пишет Олег Майоров.



По его словам, полученная информация будет использована для встреч со специалистами для определения окончательного комплекса работ, а также средств, необходимых для их выполнения.

Напомним, что ранее в Невельском округе ввели режим повышенной готовности из-за «плавучего» острова.