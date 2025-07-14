Общество

Молодёжную викторину ко Дню города проведут на траве

22 июля Псковский городской молодёжный центр проведёт традиционную интеллектуальную игру «Молодо-зелено», приуроченную ко Дню города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Чтобы принять участие, необходимо до 23 июля собрать команду из трёх, четырёх или пяти человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и заполнить анкету. Командам-участникам предстоит ответить на интересные и весёлые вопросы на логику и на самые разные темы.

«Это шанс для каждого игрока проявить свои интеллектуальные способности и побороться за призы от организаторов и спонсоров», - отметили в молодежном центре.

Мероприятие при хорошей погоде будет проходить на свежем воздухе на поляне возле Молодёжного центра (М. Горького, 15). Начало в 18:30.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются от первых 10 команд.