Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
островичи шагают в будущее
Псков Летние террасы
Мошенники под видом операторов
80 лет качества Реставрационных мастерских
Легким десертам — легкая сметана
Вакансии в «Россетях»
Господин Рейтингомер
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Лев в клетке
Рай В шалаше
Профсоюзы о производственных травмах
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 17.07.2025 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции 18.07.2025 13:490 В деревне Заполье Псковской области предали земле останки семи воинов-красноармейцев 18.07.2025 13:330 В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России 18.07.2025 13:170 Хор священников из Пскова спел на Мамаевом кургане 18.07.2025 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июля 18.07.2025 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о том, как государство помогает семьям
 
 
 
Самое популярное 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:324 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 11.07.2025 15:040 Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля 13.07.2025 17:200 В Пскове сотрудник полиции обвиняется в вымогательстве взятки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Абитуриент-2025: плачь и плати

18.07.2025 12:59|ПсковКомментариев: 0

Информационное пространство взрывается новостями о серьезном скачке стоимости обучения на платных направлениях в ведущих вузах страны. А на бюджетное место почти нереально попасть, если ты — не олимпиадник и не льготник. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась в вопросе и пришла к выводу, что с помощью имущественного ценза закрываются двери социального лифта для абитуриентов из регионов. Заодно шанс на серьезный конкурс получают провинциальные вузы с вечным недобором и невысоким престижем.

 

Имущественный ценз

Стереотип о том, что «платники» — тупоумные Митрофанушки, чьи родители покупают диплом ради «корочек», остался в нулевых, когда бурно расцвели коммерческие вузы. Сегодня на платном чаще учатся в государственном учреждении. И не потому, что интеллекта не хватило поступить на бюджет. А потому в нынешних реалиях для обычного абитуриента, даже хорошо учившегося в школе, доступ к бесплатной «вышке» почти закрыт. Бюджетных мест все меньше, чтобы занять такое, нужно входить в одну из двух групп. Первые: шибко умные, сдавшие все ЕГЭ на 100 баллов, прошедшие горнило олимпиад и получившие дополнительные преференции за сдачу ГТО, волонтерство и школьные медали — недостаточно просто высшего балла за все экзамены, нужно добирать «допами». Вторые: льготники, количество категорий абитуриентов, зачисляемых в обход основного конкурса, растет год от года.

Все остальные могут проследовать в кассу. Но, похоже, теперь эта опция останется доступной разве что для детей региональной элиты. Родители со столичной зарплатой еще могут потянуть освежающие ценники, а для абитуриентов «из глубинки» преодоление имущественного ценза становится неподъемной задачей.

В среднем отмечается повышение стоимости контракта для первокурсников на 11-12% по сравнению с предыдущей приемной кампанией.

Кое-где даже выше. Вот некоторые цифры, показывающие рост стоимости обучения для вновь поступивших.

Сеченовский университет. Направления «Стоматология» — рост стоимости с 800 до 980 тысяч рублей, «педиатрия» — с 650 до 880 тысяч рублей.
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. «Лечебное дело» — с 600 до 800 тысяч рублей в год.
Российский университет медицины. «Стоматология» - с 750 до 960 тысяч рублей.
Московский физико-технический институт. «Ядерная физика и технологии», «техническая физика» - с 605 до 893 тысяч рублей, «прикладная математика и физика» - с 519 до 767 тысяч рублей.
Высшая школа программной инженерии. «Прикладная математика и информатика» — с 467 до 767 тысяч рублей.
Московский государственный университет им. Ломоносова. «Математика» — с 428 до 513 тысяч рублей, «прикладная математика и физика» — с 462 до 547 тысяч рублей.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». «Прикладная математика и физика» - с 170 до 210 тысяч рублей, «техническая физика» - со 175 до 215 тысяч рублей, «прикладная математика и информатика» - со 175 до 220 тысяч рублей.
Высшая школа экономики. «Математика» - с 480 до 520 тысяч рублей.
Университет ИТМО. «Физика» — с 309 до 399 тысяч рублей, «прикладная математика и информатика» — с 459 до 559 тысяч рублей, «математическое обеспечение и администрирование информационных систем» - с 349 до 459 тысяч рублей.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. «Прикладная математика» - с 379 до 459 тысяч рублей, «техническая физика»— с 459 до 529 тысяч рублей.

Псков в этом информационном потоке тоже отметился, увы, с негативной стороны. Повышение затрагивает и уже обучающихся студентов. Но для этой когорты рост цены ограничен законом, стоимость обучения на каждом следующем курсе не может повыситься сильнее инфляции. В наступающем учебном году это 4,6%. На днях заместитель министра образования и науки Андрей Омельчук прямо назвал наш регион в числе тех немногих, кто превысил допустимую планку.

«Когда мы говорим о региональных университетах, то здесь у нас, например, в Псковской области среднее повышение составило чуть больше, чем установлено законом об уровне инфляции», - отметил замминистра.

К парадоксам регионального высшего образования мы еще вернемся. А пока хотелось бы обратить внимание на родителей абитуриентов, которые хватаются то за кошелек, судорожно пересчитывая содержимое, то за сердце. И задаются резонным вопросом: а что происходит?

Перестройка

Скачок стоимости обучения — не столько следствие инфляции, сколько одна из составляющих идущей перестройки системы высшего образования.

Логика процесса такова, что выстраивается курс на подлинную элитарность вузовского диплома, в особенности столичного.

Смотрим на факты. В прошедшем учебном году состоялась апробация новых правил сдачи ОГЭ в 9 классе. В трех регионах разрешили сдавать только два основных предмета тем выпускникам, кто не собирается идти в 10 класс. Вероятно, после апробации новые правила раскатают на всю страну. То есть образовательную траекторию смягчают для желающих получать рабочие специальности, мягко выдавливая подростков в ссузы. В начале года мы подробно останавливались на этой инициативе.

Добавим сюда высказанное вслух председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко пожелание об ограничении приема в столичные вузы региональных абитуриентов.

«Где родился, там и пригодился, - нынешней весной заявила спикер верхней палаты российского парламента. - Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения. Давайте поставим задачу в течение пяти лет — это по щелчку не делается — уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Прошу проработать, доложить, в чём проблема. Набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома».

По действующему законодательству невозможно ограничить абитуриентов в поступлении в любой вуз страны. Другое дело, если сами даже замахиваться не станут по финансовым соображениям. Фактически, подъем ценника на платных местах становится ограничителем. Одно из двух: или ты семи пядей во лбу, или у родителей толстый кошелек. Для прочих двери социального лифта закрываются.

Попутно система решает еще одну задачу. Она заключается в стыковке остатков советской системы высшего образования с современными экономическими реалиями. Раньше государство бесплатно готовило специалистов, которые потом шли работать на государственные (других просто не было) предприятия. То есть бюджетные деньги тратились на выращивание кадров, в дальнейшем работающих на пополнение бюджета. Сегодня бюджетные места сохраняются, но выпустившиеся после обучения за госсчет вольны выбирать работодателя, в том числе, в коммерческом секторе. Поэтому в последние годы новое дыхание получила система целевого обучения. Направление от предприятия все чаще можно взять прямо в приемной комиссии. Будущий работодатель и оплатит учебу. Конечно, затраты придется отработать. Но и рабочее место тоже гарантировано. Если для педагогов или врачей оно будет, скорее всего, в деревне Малые Залысины с проживанием в бывшем бараке с туалетом на улице, то не все столь же печально для, например, специалистов в атомной энергетике или пищевых биотехнологиях. Таким образом, государство создает условия (обеспечивает работу вуза), но за свои будущие кадры коммерсанты платят сами.

А у нас во дворе

Однако все сказанное не относится к ситуации в регионах. Не только в Псковской области, но и в других субъектах несколько лет назад состоялось объединение ключевых вузов под общей крышей. У нас, напомним, ПсковГУ собрал педуниверситет и политехнический институт (некогда являвшийся филиалом питерского Политеха, но к моменту слияния получивший независимый статус), к ним добавили строительный и индустриальный колледжи в Пскове и «строяк» в Великих Луках. Подобные гиганты получают статус опорных вузов, то есть, по замыслу, должны являться опорой для экономики региона, готовить специалистов по направлениям, востребованным на конкретной территории.

Пока что ситуация дикая. От работодателей несется стон о дефиците кадров, а в ПВЗ маркетплейса или на кассе супермаркета зачастую можно встретить работника с высшим образованием. Все профессии важны, спору нет, но не для каждой так уж нужно высшее образование. Особенно полученное за бюджетный счет. Высшее образование на региональном уровне остается массовым, но малоприменимым к реальной ситуации в экономике. Не секрет, что во вторую волну зачисления региональные вузы берут практически всех, кто преодолел минимальный порог баллов на ЕГЭ, необходимый для получения аттестатов. Потому что после первой волны наиболее перспективные абитуриенты уносят оригиналы документов в вузы крупных городов, и региональным игрокам рынка образования остается довольствоваться тем, что есть, зачислять едва ли не любого с улицы, чтобы сохранить запланированный уровень подушевого финансирования.

Вот что получается. На федеральном уровне озабочены как в принципе чрезмерным числом специалистов с высшим образованием при недостатке рабочих рук в реальном секторе, так и слишком сильным потоком желающих закрепиться в экономически развитых столицах через получение там образования. С повышением престижа рабочих профессий что-то не очень складывается (вероятно, потому что элита не спешит учить своих отпрысков на токарей и пекарей, и народ делает логичный вывод, что счастья следует поискать где-то в другом месте), поэтому детей стимулируют уходить после девятого. Не слишком выходит и поднять статус региональных вузов, пусть бы даже и обладающих почетным званием «опорных». Авторитета не добавляют скандальные истории, вроде состоявшегося этой весной в Пскове ареста ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ставшей фигуранткой уголовного дела по коррупционным статьям.

С такими вводными парадоксальным выглядит рост стоимости обучения в местном университете на величину выше инфляции. Кажется, новые цифры вызывают удивление даже в министерстве, поэтому вуз попал в фокус его внимания. Впрочем, новый ректор еще не назначен, учреждением руководит пусть и обезглавленная, но прежняя команда, вот старые привычки и сохраняются.

В регионах добровольный поток желающих на получение диплома генерируется не слишком бурно, вероятно, поэтому и тут пошли по пути ограничения других возможностей. Если ты не олимпиадник и не льготник, если кошелек родителей недостаточно толст — двери университета в родном регионе всегда открыты, вытри слезы.

Только вот, если не будут выработаны другие меры привязки населения «к земле», то самые шустрые все равно будут пополнять население мегаполисов, пусть и на несколько лет позже, уже после получения дипломов. Если.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 200 человек
18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля 18.07.2025, 13:490 В деревне Заполье Псковской области предали земле останки семи воинов-красноармейцев 18.07.2025, 13:450 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя и продуктов 18.07.2025, 13:390 Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей
18.07.2025, 13:330 В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России 18.07.2025, 13:280 Строительство десяти многоэтажек в псковской деревне Хотицы планируют завершить до 2027 18.07.2025, 13:170 Хор священников из Пскова спел на Мамаевом кургане 18.07.2025, 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июля
18.07.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о том, как государство помогает семьям 18.07.2025, 12:590 Абитуриент-2025: плачь и плати 18.07.2025, 12:570 Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Псковской области выдают «шикарный цветной фотоматериал» 18.07.2025, 12:440 Выставка о жизни архитектора и реставратора Юрия Спегальского открылась в Псковском музее-заповеднике
18.07.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 18.07.2025, 12:240 Автомобиль Nissan горел на улице Майора Доставалова в Пскове 18.07.2025, 12:160 Девять колледжей Псковской области посетят школьники в рамках проекта «Билет в будущее» 18.07.2025, 12:080 Большой затор образовался в районе Дамбы в Пскове
18.07.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 18.07.2025, 11:520 «Семейные ценности»: Как государство помогает семьям? 18.07.2025, 11:450 Нежилой дом горел в Опочке 18.07.2025, 11:380 Понятие МЖК появится в российском законодательстве
18.07.2025, 11:350 Дорогу в гдовскую деревню Перегреб размыло дождями 18.07.2025, 11:270 «На пятой передаче»: Все о комплексах фотовидеофиксации 18.07.2025, 11:200 Георгий Василевич: конференция по вопросам реставрации в «Михайловском» важна для всего музейного сообщества 18.07.2025, 11:120 141 человек пострадал от клещей в Псковской области за минувшую неделю
18.07.2025, 11:100 Объем производства пиломатериалов в Псковской области увеличился на 13% 18.07.2025, 11:060 Ретроградный Меркурий начался сегодня 18.07.2025, 11:000 В 85 домах деревни Селище Псковского района провели газ 18.07.2025, 10:500 МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей
18.07.2025, 10:430 «Прессинг»: Возвращение цензуры, поколение Мизулиной и все вопросы туда 18.07.2025, 10:320 ГОСТ на веганскую косметику и бытовую химию появится в России в 2026 году 18.07.2025, 10:250 Псковская область заняла 66 место в рейтинге перспективности трудоустройства среди регионов России 18.07.2025, 10:220 Водоснабжение в Новоржеве восстановит псковский Горводоканал
18.07.2025, 10:200 Средняя стоимость тура за границу для россиян достигла 156 000 рублей 18.07.2025, 10:100 Мошенники пытаются похитить деньги через почтовые ящики - ВТБ 18.07.2025, 10:060 Ирина Кухи о «Лавандовой ночи»: это не просто концерт — это настроение, воспоминание о лете 18.07.2025, 09:560 Псковский музей впервые представил серебряные украшения сето в Светлогорске
18.07.2025, 09:450 11% псковичей уверены, что в случае увольнения новый сотрудник обойдется компании дороже - опрос 18.07.2025, 09:440 Должностным лицам в Псковской области начали рассылать фейковые письма под видом руководителей ФСБ 18.07.2025, 09:300 Первый в РФ печатный имплант гортани ускорит реабилитацию онкобольных 18.07.2025, 09:150 ИИ выявил лекарство, на 46% замедлившее развитие болезни Альцгеймера
18.07.2025, 09:000 Отели хотят сделать доступнее для инвалидов 18.07.2025, 08:400 Водоснабжение в Новоржеве восстановят к выходным 18.07.2025, 08:200 Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора увеличился до 10 тысяч рублей 18.07.2025, 08:000 Путин присвоил звание Героя РФ командиру штурмовавших Рейхстаг советских солдат
18.07.2025, 07:300 День создания органов государственного пожарного надзора в России отмечается 18 июля 18.07.2025, 07:000 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают в Красногородском округе сегодня 18.07.2025, 00:130 Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области 17.07.2025, 22:000 Новые санитарные нормы для школьного питания и расписания — что изменится с сентября 2025 года?
17.07.2025, 21:430 Интерактив: Текст в поддержку людей, оставшихся без Интернета 17.07.2025, 21:400 Обязать врачей печатать рецепты на принтере предложили в Госдуме 17.07.2025, 21:230 Фотофакт: Фонарный столб упал на светофор на Четырёх углах 17.07.2025, 21:200 Единый дизайн для ларьков установят в Пскове
17.07.2025, 21:000 Почти 500 тысяч избирателей зарегистрированы на территории Псковской области 17.07.2025, 20:470 Непогода продолжается на юге Псковской области 17.07.2025, 20:400 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля 17.07.2025, 20:200 В деревне Селище Псковского муниципального округа введен в эксплуатацию газопровод
17.07.2025, 20:000 Памятник патриарху Тихону расположится у стен Псковской духовной семинарии 17.07.2025, 19:400 В Псковской области проходит обучение общественных наблюдателей к Единому дню голосования 17.07.2025, 19:200 Псковский областной суд разрешил передачу российской контрабандистки из Турции 17.07.2025, 19:000 Псковский социальный координатор Надежда Цыганова стала лауреатом национальной премии «Страну меняют люди»
17.07.2025, 18:400 Развитие транспортной инфраструктуры Псковской области обсудил Михаил Ведерников в Москве 17.07.2025, 18:200 Фестиваль сап-серфинга «Псков SUP Фест» пройдет 26 июля 17.07.2025, 18:020 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит на фестивале «Островский рубеж» 17.07.2025, 17:500 Псковский музей приглашает отправиться в познавательное путешествие по Запсковью
17.07.2025, 17:440 «Дневной дозор»: Что делать с торговлей на улицах Пскова? 17.07.2025, 17:400 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию 17.07.2025, 17:280 Доход от подработки подростков не влияет на получение единого пособия семьей 17.07.2025, 17:200 «Единая Россия» проводит традиционную акцию «Собери ребенка в школу»
17.07.2025, 17:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 июля 17.07.2025, 17:000 39-я сессия Псковской гордумы: изменения в бюджете и новая мемориальная доска 17.07.2025, 16:571 ИИ заменит человека 17.07.2025, 16:560 Пскович отправился в колонию за убийство на новогодних праздниках
17.07.2025, 16:490 Интерактив: Обслужи себя сам 17.07.2025, 16:400 Островичи почтили память Тимура Апакидзе 17.07.2025, 16:330 Более трех миллионов рублей лишились псковичи из-за звонков от мошенников 17.07.2025, 16:260 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru